Джейлън Дърън поведе Пистънс към успех срещу Пеликанс

  • 27 март 2026 | 10:44
  • 202
  • 0
Джейлън Дърън поведе Пистънс към успех срещу Пеликанс

Лидерът в Източната конференция Детройт Пистънс игра за втора поредна вечер и се наложи над Ню Орлиънс Пеликанс със 129:108.

Джейлън Дърън поведе „буталата“ с 30 точки и 10 борби, а отборът му, който е един от тимовете с най-лоши показатели при стрелбата от тройката този сезон, имаше 53,6-процентова успеваемост отдалеч.

Така Детройт вече е с баланс 53-20 и води с 5 победи пред втория на Изток Бостън Селтикс, докато Ню Орлиънс е 11-и на Запад с баланс 25-49 и вече няма възможност да се бори за участие в плейофите.

Кевин Хъртър вкара 4 тройки и общо 22 точки, а Данис Дженкинс добави 5 успешни опита зад арката за 19 точки, а към тях добави и 9 борби.

За Пеликанс Зайън Уилямсън беше най-добър с 21 точки, а Садик Бей добави 17.

