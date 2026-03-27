Дейна Уайт ще покрие медицинските разходи на ранено момиче на стрелба в училище

  • 27 март 2026 | 10:43
Президентът на UFC Дейна Уайт направи поредния си благороден жест.

На 10 февруари Канада преживя най-смъртоносната масова стрелба в страната от 2020 г. насам. Престъплението се случи в гимназията „Тъмблър Ридж“ в Британска Колумбия, където нападател уби шестима души и рани други 27, а след това отне собствения си живот.

Сред 27-те ранени е и Мая Гебала, 12-годишна ученичка, простреляна в главата и врата. Гебала е в критично състояние в детската болница във Ванкувър, като вече е претърпяла няколко операции и е получила усложнения от нараняванията си. Семейството ѝ организира кампания в "GoFundMe" за набиране на средства, но в сряда разкри (по информация на "TMZ Sports"), че президентът на UFC е научил за ситуацията и се е намесил, за да покрие всички разходи. Това включва и транспортирането на Мая до Лос Анджелис, когато състоянието ѝ позволи.

„След седмица в интензивното отделение с нас се свърза президентът на UFC Дейна Уайт. Той предложи да поеме изцяло медицинските грижи за Мая в една от най-добрите болници в света, намираща се в Лос Анджелис, Калифорния. За тези, които гледат UFC – те изписаха името на моето момиченце на ринга. Беше страхотно. Детската болница разполага с отлична клиника по мозъчни травми и много ресурси. Въпреки това, досега Мая не беше в достатъчно стабилно състояние, за да пътува. Но вече е.“

