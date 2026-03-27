Шарлът спря серията от 7 поредни победи на Ню Йорк

Шарлът Хорнетс надигра Ню Йорк Никс със 114:103, с което спря серията от 7 поредни успеха на тима от “Голямата ябълка” в Националната баскетболна асоциация (НБА). Така намиращият се в страхотна форма отбор от Северна Каролина спечели пети пореден двубой и седми от последните осем, с което изравни баланса си на деветото място в Източната конференция с Орландо и Маями, които са с по 39 победи и 34 поражения. Никс заемат третото място с баланс 48-26.

ЛаМело Бол, който завърши срещата с 22 точки, вкара 10 от тях още в първите шест минути, а Хорнетс поведоха с 24:14. Никс успяха да заличат изоставането си със 17 точки в първата четвърт от Джейлън Брънсън, но отборът Шарлът отново пое контрола върху срещата и със серия от успешни стрелби отдалеч поведе с 10 точки на почивката. Второто полувреме принадлежеше изцяло на Хорнетс, които след тройка на Грант Уилямс края на третата част, си извоюваха преднина от 94:76 и до края на срещата не изостанаха повече.

Новобранецът Кон Кнюпел беше най-резултатен за Шарлът с 26 точки, 11 борби и 8 асистенции, включително 6 тройки от 10 опита. Брандън Милър допринесе с 21 точки и 8 борби, а Майлс Бриджис и Коби Уайт добавиха по 17.

За нюйоркчани Джейлън Брънсън отбеляза 26 точки и 13 асистенции за дабъл-дабъл, Оу Джи Ануноби вкара 17 точки, включително 5 тройки, а Джош Харт записа 16 точки и 7 борби.