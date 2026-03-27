Димитър Дерменджиев: Време е вече и да побеждаваме

Утре, втория отбор на Локомотив (Пловдив) приема Загорец (Нова Загора) в Белозем. Срещата от 26-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои ни двубой с противник, който през годините си е изградил добро име – фактор, с който всички се съобразяват. Това не е от първостепенно значение за нас. Младите ни футболисти, трябва да излизат за всеки следващ мач с нагласата да се представят още по-добре. Като правят това, ще се доближават до същинската цел – представителния ни отбор. Целият този процес ще се движи в правилната посока, когато резултатите от мачовете са положителни за нас. Вече е време за тях. Задължително трябва да спечелим предстоящата среща“, коментира пред Sportal.bg Димитър Дерменджиев, треньор на Локо.