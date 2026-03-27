Сабаленка подчини Рибакина и за втора поредна година е финалистка в Маями

Арина Сабаленка постигна победа с 6:4, 6:3 в полуфиналния си мач срещу Елена Рибакина от турнира в Маями. Сега само Коко Гоф стои между нея и престижния „Съншайн Дабъл“.

Преди турнира в Индиън Уелс Сабаленка беше загубила два поредни големи финала от Рибакина. Тенисистката от Беларус вече има 10 успеха от 17 срещи помежду им.

„Наистина се наслаждавам на нашето съперничество“, каза Сабаленка за Рибакина в интервюто си на корта. - Тя е невероятна тенисистка, винаги ме тласка до краен предел и знам, че срещу нея винаги трябва да показвам най-добрия си тенис".

„Мисля, че направих всичко както трябва, а тя игра страхотно, но смятам, че я притиснах много и се гордея с тази победа. Винаги е трудно физически и психически и съм щастлива да постигна още една победа срещу нея“, добави Сабаленка.

Тя е първата тенисистка, достигнала до поредни финали в Маями след самата Рибакина през 2023 и 2024 г., и първата, която го прави като номер 1 в света след Серина Уилямс в периода 2013-2015 г.

Световната номер 1 направи ранен пробив за преднина от 3:1 и след като Рибакина отговори, за да върне паритета, Сабаленка направи същото, което стори и срещу Хейли Баптист в четвъртфинала в сряда – проби отново, за да открадне първия сет, завършвайки го с форхенд уинър.

Във втория сет умората от последните няколко седмици изглежда натежа на Рибакина, тъй като нивото ѝ леко спадна, което позволи на Сабаленка да се възползва. Беларускинята поведе с 4:0 и затвори мача срещу голямата си съперничка в два сета.

Снимки: Gettyimages