Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ден преди двубоя срещу Соломоновите острови: България тренира в Джакарта за мача с екзотичния противник
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Сабаленка не допусна изненада по пътя към полуфиналите в Маями

  • 26 март 2026 | 10:20
  • 185
  • 0
Арина Сабаленка се класира за полуфиналите на тенис турнира WTA 1000 на твърди кортове в Маями (САЩ). Лидерката в световната ранглиста и шампионка от миналия сезон се наложи с 6:4, 6:4 срещу американката Хейли Баптист за час и 20 минути.

Представителката на Беларус постигна решителни пробиви в самия край на двата сета, печелейки срещата от втората си възможност. В предпоследната фаза Сабаленка ще се изправи срещу двукратната финалистка Елена Рибакина. Двете имат 16 срещи помежду си до момента, като казахстанката е със 7 победи, включително и във финала на Откритото първенство на Австралия през тази година.

"Мачът в следващия кръг със сигурност ще бъде битка и голямо предизвикателство. Винаги даваме всичко от себе си една срещу друга. Играем най-добрия тенис. ще бъде изключително вълнуващо да се изправя срещу нея отново", заяви Арина Сабаленка на корта след победата си над Баптист.

Представителката на домакините Коко Гоф, която е действаща шампионка от Откритото първенство на Франция, също продължава напред след победа с 6:3, 1:6, 6:3 срещу 12-ата в схемата Белинда Бенчич.

Поставената под номер 4 американка загуби подаването си и изостана с 2:3 в решителния сет, но направи два решителни пробива, за да приключи срещата след два часа и 15 минути.

На полуфиналите Коко Гоф ще се изправи срещу бившата финалистка от "Ролан Гарос" Каролина Мухова. Чехкинята, поставена под номер 13, се наложи трудно със 7:5, 7:6 (5) срещу десетата в схемата Виктория Мбоко (Канада).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Виж всички

Водещи Новини

