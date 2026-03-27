Хърватия обърна Колумбия в Орландо

Хърватия победи с 2:1 Колумбия в приятелски мач, игран в Орландо. Попаденията за “ватрените” отбелязаха Лука Вушкович и Игор Матанович, а Йон Ариас се разписа за колумбийците, които бяха подкрепяни от голям брой фенове.

И трите гола паднаха преди почивката. Нападателят на Палмейрас Ариас откри още във 2-рата минута след атака по левия фланг и грешка в хърватската защита.

Изравняването дойде много бързо. Младокът Вушкович стреля от над 25 метра, топката се отклони от Йон Лукуми и заблуди Камило Варгас - 1:1. В края на полувремето Марко Пашалич центрира от корнер, а Матанович беше точен с глава и донесе победата на Хърватия.

Двубоят ще се запомни и с невероятния пропуск на Луис Суарес, който на празна врата не уцели топката.

В сряда Хърватия ще се изправи в контрола срещу Бразилия.