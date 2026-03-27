Хърватия обърна Колумбия в Орландо

  • 27 март 2026 | 03:54
Хърватия победи с 2:1 Колумбия в приятелски мач, игран в Орландо. Попаденията за “ватрените” отбелязаха Лука Вушкович и Игор Матанович, а Йон Ариас се разписа за колумбийците, които бяха подкрепяни от голям брой фенове.

И трите гола паднаха преди почивката. Нападателят на Палмейрас Ариас откри още във 2-рата минута след атака по левия фланг и грешка в хърватската защита.

Изравняването дойде много бързо. Младокът Вушкович стреля от над 25 метра, топката се отклони от Йон Лукуми и заблуди Камило Варгас - 1:1. В края на полувремето Марко Пашалич центрира от корнер, а Матанович беше точен с глава и донесе победата на Хърватия.

Двубоят ще се запомни и с невероятния пропуск на Луис Суарес, който на празна врата не уцели топката.

В сряда Хърватия ще се изправи в контрола срещу Бразилия.

Мусиала поднови тренировки на базата на Байерн

Анчелоти похвали Игор Тиаго след дебюта му за "селесао"

Спортинг вдига двойно заплатата на треньора си

Ливърпул продължава да разчита на Арне Слот

Дешан: Винаги е хубаво да победиш Бразилия

От Атлетико са недоволни от наказанието на Валверде - направиха паралел с решение, облагодетелствало "белите"

Европа срещу Океания на другия край на света: България иска да громи екзотичен съперник

8 отбора от Европа се доближиха на крачка от Мондиал 2026

Италия свърши лесната работа, сега остава по-тежката

Франция излъга Бразилия в приятелска корида със седем жълти и един червен картон

Фантастична асистенция на Арда Гюлер доближи Турция до мечтаното Световно

Спечелете екип на Везенков в играта на Sportal.bg!

