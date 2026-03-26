Иля Малинин поведе след кратката програма в Прага

Двукратният световен шампион Иля Малинин показа, че е преодолял осмото място от Олимпийски игри в Милано-Кортина 2026, след като поведе след кратката програма при мъжете на шампионата на планетата по фигурно пързаляне в чешката столица Прага. 21-годишният американец започна с четворен флип, последван с четворен луц и зарадва публиката със задно салто, за да запише личен рекорд от 111.29 точки, което го доближи на крачка от трета поредна световна титла.

„Определено се върнах, за да си докажа, че олимпийският резултат е еднократно нещо. Но сега осъзнавам, че това е много повече от просто пързаляне, това е възможността да отида, да се наслаждавам и да се забавлявам. Идвайки тук, нямах големи очаквания. След като музиката свърши, почувствах облекчение и си помислих „успях“, коментира Малинин.

Двукратният европейски шампион Адам Сиао Хим Фа (Франция) влиза в съботната волна програма на второ място с резултат 101.85, а естонецът Александър Селевко е изненадващо трети с 96.49.

Ilia Malinin confident, composed, and happy with his performance, sitting in the lead heading into the Free ✨ #WorldFigure #FigureSkating

Михаил Шайдоров от Казахстан, който изненадващо стана олимпийски шампион в Милано, не се състезава на Световното първенство.

Сребърният олимпийски медалист Юма Кагияма (Япония) е шести след падане на тройния аксел.

Малинин беше категоричен фаворит за златото в Милано, но не издържа под тежестта на очакванията и се провали във волната програма.

„Няма нищо конкретно“, заяви той относно префокусирането след Олимпиадата. - Казвам си, че това вече е в миналото, свършило е, трябва да станеш и да продължиш. Всичко се случва с причина. Що се отнася до волната програма, ще видим как ще бъде изпълнена“.

Резултатът на американеца в кратката програма е близък до световния рекорд на неговия сънародник Нейтън Чен от 113.97 година, поставен през 2022 година.

Волната програма при спортните двойки е по-късно тази вечер.

Снимки: Imago