Маркиньос каза къде иска след напускането си на ПСЖ

Kапитанът на Пари Сен Жермен Маркиньос разкри къде иска да играе след време. През идното лято бразилецът ще навърши 32 години.
“Остават ми още две години от договора ми с ПСЖ, а после ще видим. Бих се радвал да се върна в Бразилия. Искам да се върна в Коринтианс. Този отбор ми отвори вратите на футбола, много обичам този клуб и бих се радвал да нося отново тяхната фланелка“, цитира UOL думите на Маркиньос.
Той е юноша на Коринтианс, а дебютът му за първия тим е на 17-годишна възраст. През лятото на 2012 година той преминава в Рома с първоначален наем.
Бранителят е в парижкия клуб от 2013 г. насам. За това време там той спечели десет титли на страната, осем купи на Франция, шест купи на Лигата и десет суперкупи. Освен това той е носител на Шампионската лига, както и на Суперкупата на УЕФА и Междуконтиненталната купа.