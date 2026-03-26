BC Game Masters Championship разочарова редица фаворити, сред които Алекс "Rainwaker" Петров и Monte

В Румънската столица Букурещ се проведе турнира BC Game Masters Championship Season 1, който въпреки че имаше за цел да привлече отбори от Tier 2 сцената на Counter-Strike, се оказа ключов за редица звездни състави, сред които Monte на българина Алекс "Rainwaker" Петров.

Петров и компания достигнаха до четвъртфиналите, но загубиха с 0:2 (10-13, 9-13) от BetBoom и отпаднаха още във втория ден на шампионата. Големи отбори като G2 HEROIC и Gentle Mates също не успяха да се справят с на теория непретенциозната конкуренция.

Въпреки големия набор от изненади - резултатите едва ли ще повлияят сериозно на пътя за класиране към Мейджъра в Кьолн на Monte с Rainwaker или другите тимове от върха на CS2.