  3. BC Game Masters Championship разочарова редица фаворити, сред които Алекс "Rainwaker" Петров и Monte

BC Game Masters Championship разочарова редица фаворити, сред които Алекс "Rainwaker" Петров и Monte

BC Game Masters Championship разочарова редица фаворити, сред които Алекс "Rainwaker" Петров и Monte

В Румънската столица Букурещ се проведе турнира BC Game Masters Championship Season 1, който въпреки че имаше за цел да привлече отбори от Tier 2 сцената на Counter-Strike, се оказа ключов за редица звездни състави, сред които Monte на българина Алекс "Rainwaker" Петров.

Петров и компания достигнаха до четвъртфиналите, но загубиха с 0:2 (10-13, 9-13) от BetBoom и отпаднаха още във втория ден на шампионата. Големи отбори като G2 HEROIC и Gentle Mates също не успяха да се справят с на теория непретенциозната конкуренция.

Въпреки големия набор от изненади - резултатите едва ли ще повлияят сериозно на пътя за класиране към Мейджъра в Кьолн на Monte с Rainwaker или другите тимове от върха на CS2.

Още от eSports

Организаторите на Купата на нациите по електронни спортове са готови с избора на партньори и мениджъри

Организаторите на Купата на нациите по електронни спортове са готови с избора на партньори и мениджъри

  • 26 март 2026 | 10:53
  • 345
  • 0
MiGHTYMAX става помощник треньор на Astralis

MiGHTYMAX става помощник треньор на Astralis

  • 25 март 2026 | 22:02
  • 537
  • 1
Божидар "bzm" Богданов и Tundra ще играят плейофи в ESL One Birmingham

Божидар "bzm" Богданов и Tundra ще играят плейофи в ESL One Birmingham

  • 25 март 2026 | 19:17
  • 441
  • 0
Един от най-големите организатори на турнири обяви календара и награден фонд от 11 450 000 долара

Един от най-големите организатори на турнири обяви календара и награден фонд от 11 450 000 долара

  • 25 март 2026 | 17:37
  • 1215
  • 0
Георги "Jorko" Митев и FOKUS спечелиха първия си трофей в Латвия

Георги "Jorko" Митев и FOKUS спечелиха първия си трофей в Латвия

  • 25 март 2026 | 11:17
  • 954
  • 0
First Stand е достигнал над 1.5 милиона зрители

First Stand е достигнал над 1.5 милиона зрители

  • 24 март 2026 | 17:49
  • 683
  • 0
Соломонови острови с огромен респект към България, скоро никой не е писал такива неща за нас

Соломонови острови с огромен респект към България, скоро никой не е писал такива неща за нас

  • 26 март 2026 | 16:26
  • 10495
  • 17
Попов: Ставам неприятен и не искам да ме запомнят така, отивам в Атлетик (Билбао), публика ходи само на Левски и Ботев

Попов: Ставам неприятен и не искам да ме запомнят така, отивам в Атлетик (Билбао), публика ходи само на Левски и Ботев

  • 26 март 2026 | 14:02
  • 23065
  • 35
Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

  • 26 март 2026 | 08:05
  • 25917
  • 99
Спечелете екип на Везенков в играта на Sportal.bg!

Спечелете екип на Везенков в играта на Sportal.bg!

  • 26 март 2026 | 18:25
  • 256
  • 0
Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

  • 26 март 2026 | 03:24
  • 74704
  • 32
Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

  • 26 март 2026 | 08:42
  • 21778
  • 14