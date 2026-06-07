Волшебник Максим спечели турнир по Dota 2 в София

Отборът на Волшебник Максим спечели LAN турнира по Dota 2, който се проведе в София и събра осем отбора в битка за трофея.

Надпреварата беше организирана от Dota Masters Bulgaria и предложи оспорвани двубои между някои от най-активните български състави на сцената.

В крайна сметка именно Волшебник Максим демонстрира най-добра форма по време на турнира и заслужено се изкачи до първото място, оставяйки конкуренцията зад себе си.

Снимка: Dota Masters Bulgaria

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