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  3. Волшебник Максим спечели турнир по Dota 2 в София

Волшебник Максим спечели турнир по Dota 2 в София

  • 7 юни 2026 | 22:31
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Волшебник Максим спечели турнир по Dota 2 в София

Отборът на Волшебник Максим спечели LAN турнира по Dota 2, който се проведе в София и събра осем отбора в битка за трофея.

Надпреварата беше организирана от Dota Masters Bulgaria и предложи оспорвани двубои между някои от най-активните български състави на сцената.

В крайна сметка именно Волшебник Максим демонстрира най-добра форма по време на турнира и заслужено се изкачи до първото място, оставяйки конкуренцията зад себе си.

Снимка: Dota Masters Bulgaria

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