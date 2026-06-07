G2 надхитри KCorp и вдигна трофея от LEC

Отбора G2 Esports спечели титлата в пролетния сплит от първенството на Европа по League of Legends - LEC 2026, след като надделя над големия си съперник Karmine Corp с 3:2 в големия финал.

Двата отбора си размениха по два успеха в първите четири игри и оставиха всичко да се реши в пета карта. Там G2 показа по-здрави нерви в ключовите моменти и затвори серията, за да добави още едно отличие към богатата си колекция.

Големият герой за "самураите" беше джънглърът Руди "SkewMond" Семаан, който заслужено бе избран за MVP на финала. Французинът направи впечатляваща серия и не загина нито веднъж в три от петте карти.

Снимка: LEC

С триумфа си G2 си осигури титлата в Европа и статута на №1 поставен представител на региона за Mid-Season Invitational 2026. Karmine Corp също ще участва на международния турнир, но ще трябва да премине през Play-In фазата.

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