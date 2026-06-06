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  3. Алекс "Rainwaker" Петров и Monte изтеглиха късата клечка за ден № 2 от Мейджъра в Кьолн

Алекс "Rainwaker" Петров и Monte изтеглиха късата клечка за ден № 2 от Мейджъра в Кьолн

  • 6 юни 2026 | 23:56
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Алекс "Rainwaker" Петров и Monte изтеглиха късата клечка за ден № 2 от Мейджъра в Кьолн

Monte с българина Алекс "Rainwaker" Петров ще се изправи срещу един от най-силните възможни съперници в потока с баланс 1-1 на Мейджъра в Кьоолн. Отборът изтегли бразилския Legacy, а двубоят е насрочен за 15:30 часа.

Алекс "Rainwaker" Петров с победа и драматична загуба в ден №1 на Мейджъра
Алекс "Rainwaker" Петров с победа и драматична загуба в ден №1 на Мейджъра

Legacy е сред водещите тимове в CS2 и заема седмото място в световната ранглиста. Именно бразилците бяха най-високо поставеният възможен опонент за Monte на този етап от турнира. Днес Петров и компания надиграха BIG, но изгубиха иначе силен свой двубой срещу G2.

Утрешният съперник на Monte не започна убедително участието си във втората фаза на шампионата. Тимът загуби откриващия си мач срещу MIBR с 8:13, но впоследствие се върна на победния път след успех с 13:7 над FlyQuest.

Снимка: HLTV

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