Алекс "Rainwaker" Петров и Monte с ключов обрат в Мейджъра срещу фаворити от Бразилия

Българинът Алекс "Rainwaker"Петров и отборът на Monte записаха изключително ценна победа на Мейджъра в Кьолн по CS2, след като надделяха с 13:11 над бразилския фаворит Legacy във втория ден от етап № 2 на турнира.

What an incredible game – we’re moving closer to our goal! #MonteGang pic.twitter.com/klx7RePT50 — MONTE ESPORTS 🇺🇦 (@Monte_Esports) June 7, 2026

Срещата на Ancient не започна по най-добрия начин за европейския тим, който се оттегли на почивката при пасив от 5:7. След смяната на страните обаче Monte и в ролята на T-Side украинската организация се справи и осъществи ключовия обрат.

Оскар "AZUWU" Бел поведе Rainwaker и компания с резултат от 22-16. Петров пък записа 17-15 и 1.11 рейтинг.

Така тимът вече е с баланс 2-1 и се доближи на една победа от класиране за третата фаза на турнира. Monte ще има две възможности да си осигури място напред, като предстоящите мачове ще се играят във формат BO3.

Снимка: HLTV

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google