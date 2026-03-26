  Силна Елица Атанасийевич с 16 точки, Паниониос тръгна с победа в плейофите

  • 26 март 2026 | 17:45
Националката Елица Атанасийевич и нейният Паниониос (Атина), започнаха с победа в плейофите на гръцката Волей лига. Атанасийевич и съотборничките й биха без проблеми като домакини АЕК (Атина) с 3:0 (25:17, 25:16, 25:15) в първия мач от 1/4-финалите помежду им, игран снощи пред около 300 зрители.

Така Паниониос поведе с 1-0 победи в плейофната серия, която се играе до 2 успеха от 3 мача. Втората среща между двата тима е в събота (28 март) от 19,00 часа българско време.

Елица Атанасийевич изигра пореден силен мач за Паниониос и стана най-полезна с 16 точки (2 блока, 1 ас, 57% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане - +13) за победата.

Полина Рахимова пък добави още 14 точки (1 блок, 3 аса и 33% ефективност в атака - +10) за успеха.

За тима на АЕК Гуеуе Диуф (32% ефективност в атака и 29% позитивно посрещане - +4) и Султана Кюцюки (4 блока, 1 ас и 38% ефективност в атака - +7) завършиха с 12 и 10 точки.

