Елица Атанасийевич и Паниониос спечелиха историческа Купа на Гърция

Националката Елица Атанасийевич и нейният Паниониос спечелиха историческа първа Купа на Гърция. Атанасийевич и съотборничките й се наложиха над Тирас (Санторини) с 3:1 (25:17, 25:15, 25:27, 25:20) в големия финал на турнира, игран снощи пред около 1300 зрители в Халкида.

Така Паниониос спечели Купата на Гърция за първи път в клубната си история, след като миналата година загуби драматично на финала от Олимпиакос (Пирея) с 2:3 гейма. Това беше и втори трофей за сезона за Атанасийевич и компания грабнаха и Суперкупата на страната по-рано през годината.

Елица Атанасийевич изигра пореден отличен мач и стана втора по резултатност със 17 точки (5 блока!, 34% ефективност в атака и 62% позитивно посрещане - +12) за успеха. Полина Рахимова добави още 19 точки (2 блока, 1 ас и 47% ефективност в атака - +12) за победата.

Въпреки това, за Най-полезна състезателка (MVP) на финала беше избрана либерото на победителките Мартина Ксантопулу.

За тима на Тирас Рика Маазе реализира също 19 точки (1 блок и 33% ефективност в атака - +5), а Катарина Павичич завърши с 15 точки.