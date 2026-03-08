Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Елица Атанасийевич и Паниониос спечелиха историческа Купа на Гърция

Елица Атанасийевич и Паниониос спечелиха историческа Купа на Гърция

  • 8 март 2026 | 18:49
  • 285
  • 0
Елица Атанасийевич и Паниониос спечелиха историческа Купа на Гърция

Националката Елица Атанасийевич и нейният Паниониос спечелиха историческа първа Купа на Гърция. Атанасийевич и съотборничките й се наложиха над Тирас (Санторини) с 3:1 (25:17, 25:15, 25:27, 25:20) в големия финал на турнира, игран снощи пред около 1300 зрители в Халкида.

Така Паниониос спечели Купата на Гърция за първи път в клубната си история, след като миналата година загуби драматично на финала от Олимпиакос (Пирея) с 2:3 гейма. Това беше и втори трофей за сезона за Атанасийевич и компания грабнаха и Суперкупата на страната по-рано през годината.

Елица Атанасийевич изигра пореден отличен мач и стана втора по резултатност със 17 точки (5 блока!, 34% ефективност в атака и 62% позитивно посрещане - +12) за успеха. Полина Рахимова добави още 19 точки (2 блока, 1 ас и 47% ефективност в атака - +12) за победата.

Въпреки това, за Най-полезна състезателка (MVP) на финала беше избрана либерото на победителките Мартина Ксантопулу.

За тима на Тирас Рика Маазе реализира също 19 точки (1 блок и 33% ефективност в атака - +5), а Катарина Павичич завърши с 15 точки.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Супер Мартин Атанасов с 18 точки, Монца взе гейм на Перуджа в първия 1/4-финал

Супер Мартин Атанасов с 18 точки, Монца взе гейм на Перуджа в първия 1/4-финал

  • 8 март 2026 | 00:25
  • 2470
  • 1
Венислав Антов с 18 точки, Туркоа изпусна победата срещу Тур във Франция

Венислав Антов с 18 точки, Туркоа изпусна победата срещу Тур във Франция

  • 7 март 2026 | 23:49
  • 1684
  • 0
Ботев (Луковит) удари ВАСК в допълнителния турнир във Висшата лига

Ботев (Луковит) удари ВАСК в допълнителния турнир във Висшата лига

  • 7 март 2026 | 21:26
  • 1428
  • 0
Дмитро Долгополов: Иван Станев ни кара да даваме най-доброто

Дмитро Долгополов: Иван Станев ни кара да даваме най-доброто

  • 7 март 2026 | 21:17
  • 796
  • 0
Иван Станев: Трябва да останем концентрирани докрай

Иван Станев: Трябва да останем концентрирани докрай

  • 7 март 2026 | 21:10
  • 1866
  • 0
Нефтохимик се справи чисто с Берое

Нефтохимик се справи чисто с Берое

  • 7 март 2026 | 20:39
  • 1184
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 2:0 Локо (София), нов атрактивен гол на Пиедраита

ЦСКА 2:0 Локо (София), нов атрактивен гол на Пиедраита

  • 8 март 2026 | 19:15
  • 39610
  • 110
ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

  • 8 март 2026 | 17:11
  • 31526
  • 39
Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

  • 8 март 2026 | 14:40
  • 30905
  • 53
Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 34653
  • 82
Хърватският стрелец утре при Левски

Хърватският стрелец утре при Левски

  • 8 март 2026 | 10:58
  • 34279
  • 34
Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

  • 8 март 2026 | 03:24
  • 56410
  • 70