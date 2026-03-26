Иван Станев: Този, който вземе правилните решения, той ще отиде на финала

"Мога да отлича Венци Рагин и Стоян Димитров – те влязоха отвън и направиха разликата", заяви старши треньорът на Нефтохимик 2010 (Бургас) Иван Станев след втората победа над градския съперник Дея спорт, която класира тима му на полуфинал в efbet Супер Волей.

Нефтохимик на полуфинал след обрат срещу Дея спорт във втория бургаски сблъсък

"Има още състезатели, които могат да влязат и да направят разликата. Всички си тежаха на мястото, показахме, че сме отбор. Страхотна игра и на Рико (б.р. Рикардо Жуниор), и на Балабанов", продължи Станев.

"Не съм очаквал да е лесно. Поздравления за двата отбора", посочи той.

"Имаме достатъчно време момчетата да си починат добре. Този, който вземе правилните решения, той ще отиде на финала. Моята работа е да подготвя психологически момчетата за това, което ги очаква. Това, че победихме Локомотив за Купата на България и в последния мач от редовния сезон, ни вдъхва увереност до някаква степен", заключи Иван Станев.

