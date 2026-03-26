  Иван Станев: Този, който вземе правилните решения, той ще отиде на финала

Иван Станев: Този, който вземе правилните решения, той ще отиде на финала

"Мога да отлича Венци Рагин и Стоян Димитров – те влязоха отвън и направиха разликата", заяви старши треньорът на Нефтохимик 2010 (Бургас) Иван Станев след втората победа над градския съперник Дея спорт, която класира тима му на полуфинал в efbet Супер Волей.

Нефтохимик на полуфинал след обрат срещу Дея спорт във втория бургаски сблъсък
Нефтохимик на полуфинал след обрат срещу Дея спорт във втория бургаски сблъсък

"Има още състезатели, които могат да влязат и да направят разликата. Всички си тежаха на мястото, показахме, че сме отбор. Страхотна игра и на Рико (б.р. Рикардо Жуниор), и на Балабанов", продължи Станев.

"Не съм очаквал да е лесно. Поздравления за двата отбора", посочи той.

"Имаме достатъчно време момчетата да си починат добре. Този, който вземе правилните решения, той ще отиде на финала. Моята работа е да подготвя психологически момчетата за това, което ги очаква. Това, че победихме Локомотив за Купата на България и в последния мач от редовния сезон, ни вдъхва увереност до някаква степен", заключи Иван Станев.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

Още от Волейбол

Мартин Атанасов сменя Италия с Индонезия

Мартин Атанасов сменя Италия с Индонезия

  • 26 март 2026 | 16:10
  • 1437
  • 0
Левски е Отбор на 2025-а в "Синя звездна класация", взе още 2 награди

Левски е Отбор на 2025-а в "Синя звездна класация", взе още 2 награди

  • 26 март 2026 | 15:04
  • 450
  • 1
Зираатбанк на крачка от исторически полуфинал в ШЛ

Зираатбанк на крачка от исторически полуфинал в ШЛ

  • 25 март 2026 | 23:42
  • 1976
  • 0
Силен Алекс Николов със 17 точки, Лубе с тежка загуба от Заверче в първия 1/4-финал в ШЛ

Силен Алекс Николов със 17 точки, Лубе с тежка загуба от Заверче в първия 1/4-финал в ШЛ

  • 25 март 2026 | 23:11
  • 6662
  • 4
Нефтохимик на полуфинал след обрат срещу Дея спорт във втория бургаски сблъсък

Нефтохимик на полуфинал след обрат срещу Дея спорт във втория бургаски сблъсък

  • 25 март 2026 | 21:15
  • 5111
  • 5
Локомотив Авиа пречупи Пирин в Разлог и е на полуфинал

Локомотив Авиа пречупи Пирин в Разлог и е на полуфинал

  • 25 март 2026 | 20:18
  • 2338
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Соломонови острови с огромен респект към България, скоро никой не е писал такива неща за нас

Соломонови острови с огромен респект към България, скоро никой не е писал такива неща за нас

  • 26 март 2026 | 16:26
  • 10435
  • 17
Попов: Ставам неприятен и не искам да ме запомнят така, отивам в Атлетик (Билбао), публика ходи само на Левски и Ботев

Попов: Ставам неприятен и не искам да ме запомнят така, отивам в Атлетик (Билбао), публика ходи само на Левски и Ботев

  • 26 март 2026 | 14:02
  • 22995
  • 35
Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

  • 26 март 2026 | 08:05
  • 25892
  • 99
Спечелете екип на Везенков в играта на Sportal.bg!

Спечелете екип на Везенков в играта на Sportal.bg!

  • 26 март 2026 | 18:25
  • 248
  • 0
Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

  • 26 март 2026 | 03:24
  • 74671
  • 32
Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

  • 26 март 2026 | 08:42
  • 21753
  • 14