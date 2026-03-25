Нефтохимик на полуфинал след обрат срещу Дея спорт във втория бургаски сблъсък

Отборът на Нефтохимик 2010 (Бургас) се класира за полуфиналите на efbet Супер Волей, след като спечели и втория сблъсък с градския съперник Дея спорт от 1/4-финалните плейофи. Момчетата на Иван Станев обърнаха и се наложиха с 3:1 (21:25, 25:22, 25:21, 25:21) във втората среща помежду им, играна тази вечер пред над 500 зрители в обновената зала "Младост" в Бургас.

Така Нефтохимик спечели с 2-0 победи плейофната серия и ще играе на полуфиналите. Там бургазлии очакват настоящия вицешампион Локомотив Авиа (Пловдив), който спечели също с 2-0 победи срещу Пирин (Разлог) на 1/4-финалите. В полуфиналните плейофи ще се играе до 3 победи от 5 двубоя. Първият мач от серията ще бъде следващия петък (3 април) в Пловдив.

Тимът на Дея спорт пък завършва на 6-о място в крайното класиране, което зае и след края на редовния сезон.

Преди началото на срещата опитният диагонал на Дея спорт и бивш национал Николай Учиков за втори път обяви официално край на спортната си кариера, този път окончателно.

Първият гейм тръгна точка за точка, след което символичните домакини от Дея спорт успяха да обърнат до 6:4. Постепенно Нефтохимик съумя да изравнии при 11:11 след блок на Мартин Кръстев и ас на Ади Османович. Двата тима продължиха да се борят за всяка точка до 18:18, след което Дея се откъсна с 21:18. В крайна сметка Дея спечели гейм с 25:21 след ас на Ерион Байрами. Във втората част Дея поведе с 4:1 след две поредни блокади на Хади Шуркаби и мощна атака на Николай Учиков. Разликата се запази до 10:6 и 17:14, след което Нефтохимик изравни при 18:18 след блок-аут на Рикардо Жуниор и контра на влезлия като резерва Стоян Димитров. Играчите на Иван Станев дори поведоха с 21:19 след пусната топка от Дмитро Долгополов. Нефтохимик успя да спечели втората част с 25:22 и изравни геймовете.

Нефтохимик дръпна в третия гейм с 8:4 след елегантно отиграване на Стоян Димитров. Въпреки усилията на Дея, носителите на Купата на България задържаха аванса си до 10:7 след атака на Рикардо Жуниор и грешка на Валентин Братоев. Преднината на Нефтохимик нарасна до 15:10, но Дея веднага намали до 13:15. Двата тима продължиха много равностойно и разликата се запази до 20:17 и 23:20. Нефтохимик спечели часта с 25:21 след мощна атака на Рикардо Жуниор и поведе с 2:1. Четвъртият гейм тръгна точка за точка, докато Нефтохимик не поведе със 7:5, а после и с 9:6 след блокада на Венцислав Рагин. Разликата стигна и до 11:6 след атака-пайп на Калоян Балабанов. Дея намали до 9:12, но Нефтохимик си възстанови преднината при 14:9 след атаки на Мартин Кръстев и Стоян Димитров. Дея, обаче, успя от 10:15 да доведе до 14:15. Все пак, Нефтохимик си върна част от предимството си при 18:15. След това стана 21:17, след което Нефтохимик затвори гейма с 25:21 и съответно мача с 3:1.

Най-резултатни за Локомотив отново станаха Калоян Балабанов (2 блока, 47% ефективност в атака и 42% позитивно посрещане - +12) и Рикардо Жуниор (42% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +9) с по 19 точки за победата. Балабанов беше обявен и за MVP на цялата серия.

За тима на Дея спорт Ерион Байрами (2 блока, 3 аса, 44% ефективност в атака и 9% позитивно посрещане - +11) и Валентин Братоев (3 блока, 44% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане - +6) реализираха 19 и 18 точки.

ДЕЯ СПОРТ (БУРГАС) - НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) 1:3 (25:21, 22:25, 21:25, 21:25)

ДЕЯ СПОРТ: Георги Братоев, Николай Учиков 9, Валентин Братоев 18, Ерион Байрами 19, Хади Шуркаби 12, Мохамадреза Хозури 3 - Константин Чипев-либеро (Цветелин Цветанов 1, Иван Дунков-либеро)

Старши треньор: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

НЕФТОХИМИК 2010: Дмитро Долгополов 5, Ади Османович 4, Калоян Балабанов 19, Рикардо Жуниор 19, Стефан Чавдаров 2, Мартин Кръстев 10 - Ясен Петров-либеро (Венцислав Рагин 4, Димитър Василев, Стоян Димитров 16, Любослав Телкийски, Симеон Добрев-либеро)

Старши треньор: ИВАН СТАНЕВ.

