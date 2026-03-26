Тунчев: Искаме финал за Купата на България

Наставникът на Арда Александър Тунчев разкри амбициозните цели пред отбора за настоящия сезон, като подчерта, че тимът от Кърджали ще се бори до последно за класиране в европейските клубни турнири и за участие в големия финал за Купата на България. Пред БНР - Кърджали специалистът сподели: "Отборът ни все още има реален шанс за ново класиране в Европа, както и амбиции за финал в турнира за Купата на България, където ни предстои полуфинален сблъсък срещу Локомотив (Пловдив)".
Тунчев, който бе отличен като втория най-добър треньор на България за 2025 година със 127 точки в традиционната анкета, прие признанието като атестат за правилната посока, в която се развива клубът. "Това не е само за мен - това е заслуга на щаба и футболистите. Но и ни задължава да продължим със същото постоянство", заяви той, като допълни, че след силното представяне на тима през изминалия сезон е очаквал да попадне сред призовата тройка на най-добрите специалисти у нас. По думите му това признание носи и голяма отговорност за запазване на постоянството в резултатите.
По време на паузата за националните отбори тимът ще остане в Кърджали, където ще се проведе интензивен тренировъчен процес без изиграването на контролни срещи.