  3. Тунчев: Искаме финал за Купата на България

Тунчев: Искаме финал за Купата на България

  • 26 март 2026 | 17:11
Наставникът на Арда Александър Тунчев разкри амбициозните цели пред отбора за настоящия сезон, като подчерта, че тимът от Кърджали ще се бори до последно за класиране в европейските клубни турнири и за участие в големия финал за Купата на България. Пред БНР - Кърджали специалистът сподели: "Отборът ни все още има реален шанс за ново класиране в Европа, както и амбиции за финал в турнира за Купата на България, където ни предстои полуфинален сблъсък срещу Локомотив (Пловдив)".

Тунчев, който бе отличен като втория най-добър треньор на България за 2025 година със 127 точки в традиционната анкета, прие признанието като атестат за правилната посока, в която се развива клубът. "Това не е само за мен - това е заслуга на щаба и футболистите. Но и ни задължава да продължим със същото постоянство", заяви той, като допълни, че след силното представяне на тима през изминалия сезон е очаквал да попадне сред призовата тройка на най-добрите специалисти у нас. По думите му това признание носи и голяма отговорност за запазване на постоянството в резултатите.

По време на паузата за националните отбори тимът ще остане в Кърджали, където ще се проведе интензивен тренировъчен процес без изиграването на контролни срещи. 

Още от БГ Футбол

Ботев (Пд) дава дългосрочен договор на Неделев

Ботев (Пд) дава дългосрочен договор на Неделев

  • 26 март 2026 | 16:56
Соломонови острови с огромен респект към България, скоро никой не е писал такива неща за нас

Соломонови острови с огромен респект към България, скоро никой не е писал такива неща за нас

  • 26 март 2026 | 16:26
Трима в Черно море са с неясно бъдеще

Трима в Черно море са с неясно бъдеще

  • 26 март 2026 | 15:20
След загубения финал Созопол приема Розова долина

След загубения финал Созопол приема Розова долина

  • 26 март 2026 | 15:18
Попов: Ставам неприятен и не искам да ме запомнят така, отивам в Атлетик (Билбао), публика ходи само на Левски и Ботев

Попов: Ставам неприятен и не искам да ме запомнят така, отивам в Атлетик (Билбао), публика ходи само на Левски и Ботев

  • 26 март 2026 | 14:02
Бивша перла на ЦСКА и Лудогорец се завърна по родните терени

Бивша перла на ЦСКА и Лудогорец се завърна по родните терени

  • 26 март 2026 | 13:32
Соломонови острови с огромен респект към България, скоро никой не е писал такива неща за нас

Соломонови острови с огромен респект към България, скоро никой не е писал такива неща за нас

  • 26 март 2026 | 16:26
Попов: Ставам неприятен и не искам да ме запомнят така, отивам в Атлетик (Билбао), публика ходи само на Левски и Ботев

Попов: Ставам неприятен и не искам да ме запомнят така, отивам в Атлетик (Билбао), публика ходи само на Левски и Ботев

  • 26 март 2026 | 14:02
Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

  • 26 март 2026 | 08:05
Спечелете екип на Везенков в играта на Sportal.bg!

Спечелете екип на Везенков в играта на Sportal.bg!

  • 26 март 2026 | 18:25
Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

  • 26 март 2026 | 03:24
Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

  • 26 март 2026 | 08:42
