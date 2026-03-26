Мартин Атанасов сменя Италия с Индонезия

Световният вицешампион с България Мартин Атанасов напусна италианския Веро Волей (Монца), обявиха официално от клуба.

Атанасов сменя дестинацията преди началото на плейофите за 5-ото място в италианската Суперлига и ще довърши сезона в екзотичната Индонезия. Там той ще играе във втория във временното класиране - Джакарта Баянгкара. Това е шампионът на страната през последните две години. Очаква се българинът да дебютира за новия си отбор на 2 април (четвъртък), срещу третия Сурабая Саматор в плейофите на ПроЛигата.

Мартин Атанасов се превърна в ключова фигура за Монца, където остава младия национал Жасмин Величков, като в 26 мача през сезона е отбелязал 228 точки.

От клуба благодарят на българския национал за неговия професионализъм и ценен принос като му желае всичко най-добро в бъдещата му кариера.