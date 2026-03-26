Над 300 бойци ще кръстосат ръкавици на Държавното по кикбокс във Варна

363-ма състезатели на 57 клуба са подали общо 364 заявки за участие в различните категории и възрастови групи за Държавното първенство по кикбокс в стиловете „Лоукик“ и „Лайт контакт“. Това показват данните на портала Sportdata. Надпреварата стартира днес, 26-ти март в град Варна и ще продължи до 29 март.

Организатори са местният СК "Боил" и Българската конфедерация по кикбокс и муай тай (БККМТ). Състезанието ще се състои в Многофункционалния спортен комплекс в район «Владислав Варненчик» в Морската столица. Успоредно с Държавното първенство по кикбокс в стиловете „Лоу кик“ и „Лайт контакт“ във Варна ще се проведе и детски турнир Купа „Варна“ 2026. В него участие ще вземат 107 състезатели до 15- годишна възраст.

„Причина да направим турнира отделен е, че считано от тази година, Световната асоциация на кикбокс организациите WAKO, забрани на бойци до 15-годишна възраст да участват в състезания на рингови дисциплини у нас“, каза Галин Димов - председател на БККМТ. Припомняме, че календарът на БККМТ стартира още на 30-ти януари с Държавното първенство в стиловете „Фул контакт“ и „Пойнт файтинг“.

Състезанието беше организирано от СК Голдън бойс и се проведе в Козлодуй. Тогава, СК Боил (Варна) спечели отборната титла във фул контакт, а СК Масару (София) победи в стил „Пойнт файтинг". В стил „Фул Контакт" челната тройка оформиха СК Боил (Варна), СК Станоева – Перник и СК Вокил – Варна. В стил „Пойнт Файтинг" призовете взеха СК Масару, СК УМАЙ Радулов и СК КА ЕЛ.

Последва Държавното първенство по муай тай, което беше историческо за България, тъй като е първото, откакто БККМТ се присъедини към голямото семейство на ИФМА. Там победители станаха СК Спартак – Пазарджик, следвани от Bultras Fight Club и Bahchevnov Fight Academy.