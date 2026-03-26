  Над 300 бойци ще кръстосат ръкавици на Държавното по кикбокс във Варна

Над 300 бойци ще кръстосат ръкавици на Държавното по кикбокс във Варна

  26 март 2026 | 15:47
Над 300 бойци ще кръстосат ръкавици на Държавното по кикбокс във Варна

363-ма състезатели на 57 клуба са подали общо 364 заявки за участие в различните категории и възрастови групи за Държавното първенство по кикбокс в стиловете „Лоукик“ и „Лайт контакт“. Това показват данните на портала Sportdata. Надпреварата стартира днес, 26-ти март в град Варна и ще продължи до 29 март.

Организатори са местният СК "Боил" и Българската конфедерация по кикбокс и муай тай (БККМТ). Състезанието ще се състои в Многофункционалния спортен комплекс в район «Владислав Варненчик» в Морската столица. Успоредно с Държавното първенство по кикбокс в стиловете „Лоу кик“ и „Лайт контакт“ във Варна ще се проведе и детски турнир Купа „Варна“ 2026. В него участие ще вземат 107 състезатели до 15- годишна възраст.

„Причина да направим турнира отделен е, че считано от тази година, Световната асоциация на кикбокс организациите WAKO, забрани на бойци до 15-годишна възраст да участват в състезания на рингови дисциплини у нас“, каза Галин Димов - председател на БККМТ. Припомняме, че календарът на БККМТ стартира още на 30-ти януари с Държавното първенство в стиловете „Фул контакт“ и „Пойнт файтинг“.

Тогава, СК Боил  (Варна) спечели отборната титла във фул контакт, а СК Масару (София) победи в стил „Пойнт файтинг". В стил „Фул Контакт" челната тройка оформиха СК Боил (Варна), СК Станоева – Перник и СК Вокил – Варна. В стил „Пойнт Файтинг" призовете взеха СК Масару, СК УМАЙ Радулов и СК КА ЕЛ.

Последва Държавното първенство по муай тай, което беше историческо за България, тъй като е първото, откакто БККМТ се присъедини към голямото семейство на ИФМА. Там победители станаха СК Спартак – Пазарджик, следвани от Bultras Fight Club и Bahchevnov Fight Academy.

Още от Бойни спортове

Назрява скандал във федерацията по кикбокс и муай тай

Назрява скандал във федерацията по кикбокс и муай тай

  • 26 март 2026 | 08:54
  • 431
  • 2
Стана ли UFC твърде скучно

Стана ли UFC твърде скучно

  • 25 март 2026 | 20:40
  • 2243
  • 0
Рамазанов обменя опит с Чимаев и Царукян

Рамазанов обменя опит с Чимаев и Царукян

  • 25 март 2026 | 20:38
  • 1424
  • 1
Гейбъл Стивсън подписа договор с RAF за няколко мача

Гейбъл Стивсън подписа договор с RAF за няколко мача

  • 25 март 2026 | 20:24
  • 934
  • 0
Може ли Моузес Итаума да остане същият в "боксовата джунгла"

Може ли Моузес Итаума да остане същият в "боксовата джунгла"

  • 25 март 2026 | 19:31
  • 970
  • 0
Следващата защита на титлата на Махачев ще бъде лятото, твърди мениджърът му

Следващата защита на титлата на Махачев ще бъде лятото, твърди мениджърът му

  • 25 март 2026 | 19:02
  • 1704
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Соломонови острови с огромен респект към България, скоро никой не е писал такива неща за нас

Соломонови острови с огромен респект към България, скоро никой не е писал такива неща за нас

  • 26 март 2026 | 16:26
  • 3627
  • 3
Попов: Ставам неприятен и не искам да ме запомнят така, отивам в Атлетик (Билбао), публика ходи само на Левски и Ботев

Попов: Ставам неприятен и не искам да ме запомнят така, отивам в Атлетик (Билбао), публика ходи само на Левски и Ботев

  • 26 март 2026 | 14:02
  • 16879
  • 28
Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

  • 26 март 2026 | 08:05
  • 23665
  • 98
Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

  • 26 март 2026 | 03:24
  • 70820
  • 30
Чаби Алонсо е все по-близо до Ливърпул, но има едно важно условие

Чаби Алонсо е все по-близо до Ливърпул, но има едно важно условие

  • 26 март 2026 | 09:53
  • 20290
  • 25
Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

  • 26 март 2026 | 08:42
  • 19614
  • 12