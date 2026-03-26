Лора Христова ще бъде наградена от Община Троян

Общинският съвет на Троян взе решение да награди бронзовата медалистка по биатлон за жени от зимните Олимпийски игри Лора Христова. Предложението беше единодушно подкрепено от всички присъстващи съветници.

Лора Христова, която е от Троян, спечели бронзов медал в индивидуалния старт на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо след безгрешна стрелба, припомня БТА.

Лора Христова започва спортната си кариера през 2013 г. в Клуб по биатлон и стрелба „Аякс“, подготвя се десет години при треньорите Станка Комитова и Цветан Цочев, завършва Средно училище „Васил Левски“ в планинския град и продължава в Национална спортна академия „Васил Левски“в София. От 2020 г. е състезател на националния отбор по биатлон на България, двукратен световен шампион по летен биатлон и носител на множество медали от световни, европейски, балкански и национални първенства, посочват в мотивите си към предложението от ръководството на общината.

За изключителните ѝ постижения Общинският съвет реши да ѝ бъде присъдена премия в размер на 5000 евро.

Общинските съветници одобриха и предложение за награждаване на Станимир Беломъжев, който на Световна купа по ски ориентиране в Батак, завоюва бронзов медал в дълга дистанция. Състезателят ще получи премия в размер на една минимална работна заплата, а треньорът му Иван Беломъжев – 80 на сто от премията на спортиста.

