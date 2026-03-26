За първи път Пловдив ще бъде домакин на две големи състезания по гребане в рамките на година

За първи път Пловдив ще бъде домакин на две големи състезания по гребане в рамките на една година - кръг от Световната купа по гребане и Световно първенство за юноши до 19 години. От организационния комитет дадоха пресконференция, на която обявиха, че каналът в града под тепетата е преминал проверка от контролна комисия от Световната федерация по гребане и е получил много висока оценка преди двете надпревари.

Брифингът се състоя в зала "Метеора" във финалната кула на Гребната база. На пресконференцията присъстваха председателят на организационния комитет - Иван Попов, заместник-кметът на Пловдив - Николай Бухалов, главният треньор в Българската федерация по гребане - Румяна Нейкова, генералният секретар на организационния комитет - Даниел Христов, както и рейс директорът на първенствата - Никола Господарски.

Пловдив ще приеме кръг от Световната купа по гребане от 12 до 14 юни 2026, а от 6 до 9 август ще бъде домакин и на Световното първенство за юноши до 19 години.

Председателят на организационния комитет Иван Попов обяви, че към момента заявки за участие в кръга от Световната купа има от 27 страни, като се очаква в състезанието да се включат общо над 300 състезатели.

„Освен двете първенства в началото на септември, Пловдив ще бъде домакин и на Балканиада. Тази година градът ще приеме три първенства. През август 2027 година пък ще бъдем домакини на две световни първенства, събрани в едно – за юноши до 19 години и за младежи до 23 години", обяви още Попов и обърна внимание на проекта за построяване на втори гребен канал в града.

„Пречи ни много това, че нямаме втори канал. Този проект се върти от 20 години. Истината е, че преди две седмици кметът обеща да плати имота, който пречи, за да се вземе строително разрешение. Да видим дали ще го вкара в бюджета. Това ще отвори вратата към реализирането на втория гребен канал. Надявам се, че кметът ще си устои на думата и ще платят имота, защото това е нещото, което ни спира", уточни още той.

Заместник-кметът на Пловдив Николай Бухалов пък акцентира върху ползите, които градът има от организацията на подобни значими състезания. По думите му Пловдив има полза от това, защото става разпознаваем и получава допълнителни постъпления в бюджета от туризъм.

"Пловдив има опит в организирането на такива състезания. Домакини сме били и на много други европейски и световни първенства и смятам, че и тази година Пловдив ще се представи по най-добрия начин. Пловдив предлага невероятни условия и има спортна инфраструктура. Както знаете, градът е кандидат за Европейска столица на спорта за 2028 година. Надявам се да спечелим тази кандидатура", заяви Бухалов.

Олимпийската шампионка по гребане и главен треньор към федерацията Румяна Нейкова обърна внимание на ползите за българското гребане от провеждането на тези състезания в България.

„Това са едни престижни състезания за участие на нашата страна. Едни състезания, в които децата участват изключително мотивирани. Тук идват най-добрите състезатели от цял свят и те дават пример на подрастващите. Това е отличен етап в тяхното развитие, когато има такива състезания в България", коментира Нейкова.

"В момента България няма изявени мъже в тези състезания. Имаме един мъж и шестима младежи, които ще вземат участие в Световната купа, но екипажите за състезанията не са определени и все още се води подготовка. За тях това е отлично, защото те все още са млади и ще могат да застанат до изявени състезатели", допълни олимпийската шампионка и уточни, че за участие в Световната купа се готвят Христо Нешев и Марио Нейков на двойка скул, Валентин Андонов и Илиян Стоилов също на двойка скул, както и Христо Брънзалов на скиф.