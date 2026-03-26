Руски борец бе признат за световен шампион след положителна допинг проба на негов съперник

Руският борец по свободен стил Магомед Магомаев е признат за световен шампион за 2024 г. в категория до 79 кг, след като опонентът му, грузинецът Автандил Кенчадзе, беше дисквалифициран за нарушаване на антидопинговите правила. Това се съобщава на официалният уебсайт на Руската федерация по борба (РФБ). Магомаев първоначално спечели сребърния медал на Световното първенство по борба свободен стил, което се проведе в Тирана от 28 до 31 октомври 2024 година. Той загуби от Кенчадзе в последната среща с резултат 4:13. На 4 март 2026 г. Международната агенция за допинг тестове (ITA) обяви двадесетмесечна дисквалификация за Кенчадзе, след като кломифен беше открит в две от пробите му, събрани по време на турнира в Тирана и по време на първенството на Грузия през януари 2025 година.

„Обединената световна борба (UWW) уведоми РФБ за преразпределението на медалите от Световното първенство през 2024 година. В категория до 79 кг грузинският борец Автандил Кенчадзе беше лишен от златния си медал поради нарушение на антидопинговите правила, а руснакът Магомед Магомаев беше обявен за световен шампион. UWW ще уведоми, когато златният медал е готов, след което протоколът за награждаването ще бъде одобрен.“, се казва в изявлението на РФБ. Магомаев е двукратен световен шампион за младежи до 23 години.