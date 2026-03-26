  Руски борец бе признат за световен шампион след положителна допинг проба на негов съперник

  • 26 март 2026 | 14:37
Руският борец по свободен стил Магомед Магомаев е признат за световен шампион за 2024 г. в категория до 79 кг, след като опонентът му, грузинецът Автандил Кенчадзе, беше дисквалифициран за нарушаване на антидопинговите правила. Това се съобщава на официалният уебсайт на Руската федерация по борба (РФБ). Магомаев първоначално спечели сребърния медал на Световното първенство по борба свободен стил, което се проведе в Тирана от 28 до 31 октомври 2024 година. Той загуби от Кенчадзе в последната среща с резултат 4:13. На 4 март 2026 г. Международната агенция за допинг тестове (ITA) обяви двадесетмесечна дисквалификация за Кенчадзе, след като кломифен беше открит в две от пробите му, събрани по време на турнира в Тирана и по време на първенството на Грузия през януари 2025 година.

„Обединената световна борба (UWW) уведоми РФБ за преразпределението на медалите от Световното първенство през 2024 година. В категория до 79 кг грузинският борец Автандил Кенчадзе беше лишен от златния си медал поради нарушение на антидопинговите правила, а руснакът Магомед Магомаев беше обявен за световен шампион. UWW ще уведоми, когато златният медал е готов, след което протоколът за награждаването ще бъде одобрен.“, се казва в изявлението на РФБ. Магомаев е двукратен световен шампион за младежи до 23 години.

Още от Бойни спортове

Назрява скандал във федерацията по кикбокс и муай тай

Назрява скандал във федерацията по кикбокс и муай тай

  • 26 март 2026 | 08:54
  • 431
  • 2
Стана ли UFC твърде скучно

Стана ли UFC твърде скучно

  • 25 март 2026 | 20:40
  • 2222
  • 0
Рамазанов обменя опит с Чимаев и Царукян

Рамазанов обменя опит с Чимаев и Царукян

  • 25 март 2026 | 20:38
  • 1360
  • 1
Гейбъл Стивсън подписа договор с RAF за няколко мача

Гейбъл Стивсън подписа договор с RAF за няколко мача

  • 25 март 2026 | 20:24
  • 924
  • 0
Може ли Моузес Итаума да остане същият в "боксовата джунгла"

Може ли Моузес Итаума да остане същият в "боксовата джунгла"

  • 25 март 2026 | 19:31
  • 925
  • 0
Следващата защита на титлата на Махачев ще бъде лятото, твърди мениджърът му

Следващата защита на титлата на Махачев ще бъде лятото, твърди мениджърът му

  • 25 март 2026 | 19:02
  • 1685
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Попов: Ставам неприятен и не искам да ме запомнят така, отивам в Атлетик (Билбао), публика ходи само на Левски и Ботев

Попов: Ставам неприятен и не искам да ме запомнят така, отивам в Атлетик (Билбао), публика ходи само на Левски и Ботев

  • 26 март 2026 | 14:02
  • 9218
  • 12
Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

  • 26 март 2026 | 08:05
  • 20706
  • 95
Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

  • 26 март 2026 | 03:24
  • 66624
  • 28
Чаби Алонсо е все по-близо до Ливърпул, но има едно важно условие

Чаби Алонсо е все по-близо до Ливърпул, но има едно важно условие

  • 26 март 2026 | 09:53
  • 17526
  • 19
Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

  • 26 март 2026 | 08:42
  • 17494
  • 11
Везенков продължава да окупира челните места по статистика в Евролигата

Везенков продължава да окупира челните места по статистика в Евролигата

  • 26 март 2026 | 08:00
  • 5090
  • 1