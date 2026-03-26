Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  Френската лига уважи желанието на ПСЖ за отлагане на мача с Ланс преди реванша с Ливърпул

  • 26 март 2026 | 13:55
Бордът на директорите на Професионалната футболна лига на Франция уважи желанието на Пари Сен Жермен да отложи двубоя им с Ланс, който трябваше да се изиграе на 11 април - между двата четвъртфинални сблъсъка от Шампионската лига с Ливърпул. Ланс, който е домакин в този двубой и единственият конкурент на парижани в битката за титлата в Лига 1, не искаше мачът да бъде отлаган, но сега трябва да приеме решението на лигата.

Отложен е и двубоят между Брест и Страсбург, който пък трябваше да се изиграе на 12 април. Тук решението е в полза на тима, воден от Гари О’Нийл, който има мачове с Майнц 05 от 1/4-финалите на Лигата на конференциите.

Отложените двубои трябва да се изиграят между 33-тия и 34-тия кръг на Лига 1.

Разликата между ПСЖ и Ланс в момента е една точка, като парижани са с мач по-малко. Това е двубоят с Нант, който бе отложен, за да помогне на подготовката на тима на Луис Енрике за срещите с Челси от предишния кръг на Шампионската лига.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

