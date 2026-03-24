Завърза се сериозен спор между ПСЖ и Ланс във Франция, решението ще е на местната федерация

Пари Сен Жермен води разговори с Ланс за отлагането на мача им от Лига 1, в опит да се подготви по-добре за предстоящите двубои с Ливърпул в Шампионската лига. Европейският шампион ще се изправи срещу „червените“ в четвъртфиналите на турнира следващия месец, като първият мач е насрочен за 8 април във френската столица. Шест дни по-късно, на 14 април, „Анфийлд“ ще бъде домакин на реванша, но отборът на Луис Енрике се опитва да отложи мача си срещу Ланс, който по програма трябва да се играе на 11 април.

Ланс публично отхвърли искането, оставяйки решението в ръцете на Професионалната футболна лига – на практика френската футболна асоциация. На хартия сблъсъкът в първенството е от огромно значение, тъй като ПСЖ е начело в Лига 1, а Ланс е втори. Разликата между двата отбора е само една точка, като Ланс има и мач повече.

Твърди се, че Ланс първоначално са били отворени към идеята, но впоследствие са преценили, че подобен ход няма да облагодетелства тима по никакъв начин. Очаква се окончателното решение да бъде взето в четвъртък. Според информациите ПСЖ е предложил мачът да бъде преместен за май, но Ланс е против, тъй като това би означавало отборът да остане без мач в продължение на две седмици, а след това да изиграе три срещи в рамките на една седмица.

Communiqué du Racing Club de Lens



Le 6 mars dernier, la programmation de la rencontre opposant le Racing Club de Lens au Paris Saint-Germain a été arrêtée, officialisant un cadre auquel chacun était alors convié à se conformer.



Dans un esprit de responsabilité et de mesure, le… pic.twitter.com/qsjBpmJaNN — Racing Club de Lens (@RCLens) March 23, 2026

В изявление от понеделник вечерта Ланс заяви: „В дух на отговорност и сдържаност, Ланс информира Пари Сен Жермен още от самото начало за намерението си датата на двубоя да не бъде променяна. Верен на ангажимента си към спортната стабилност, клубът също така избра да се въздържа от всякаква публична комуникация по този въпрос. Въпреки това, скорошното увеличение на публични изявления, намеси и различни предложения ни кара днес да нарушим тази резервираност.“

Снимки: Gettyimages