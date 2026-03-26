Минесота Тимбъруулвс направи обрат за историята срещу Хюстън Рокетс

Минесота Тимбъруулвс преодоля изоставане от 13 точки в продължението срещу Хюстън Рокетс и спечели със 110:108, което е най-големият наваксан пасив в добавено време в историята на НБА.

Джулиъс Рандъл вкара кош при 8,8 оставащи секунди, за да завърши серия от 15:0 за Тимбъруулвс. Кевин Дюрант получи шанс да изравни за Рокетс при 3,3 секунди до края, но пропусна първия си опит от наказателната линия. След умишлен пропуск във втория, отборът му не успя да спечели борбата в атака и в крайна сметка загуби срещата.

Джейдън Макданиелс беше най-резултатен за Минесота с 25 точки, Джулиъс Рандъл вкара всичките си 24 точки след полувремето, а Руди Гобер Записа дабъл-дабъл от 14 точки и 14 борби.

Кевин Дюрант и Алперен Шенгюн отбелязаха по 30 точки за Хюстън, а Джабари Смит Джуниър добави 16 точки и 12 борби.

Атланта Хоукс спечели гостуването си срещу Детройт Пистънс със 130:129 след продължение. Силите бяха абсолютно изравнени след 48 минути игра, а само една точка раздели двата отбора след изиграването на допълнителните 5 минути.

Джейлън Джонсън и Си Джей Маккалъм поведоха Атланта с по 27 точки, към които първият добави 12 асистенции и 8 борби. Никейл Алекзандър-Уокър се отчете с 21 точки, а Дайсън Даниелс допринесе с 16 точки и 13 борби за дабъл-дабъл.

За Детройт най-добър беше Джейлън Дърън с 26 точки и 14 борби, Тобаяс Харис добави 22 точки, Данис Дженкинс записа 19 точки и 10 асистенции, Аусар Томпсън вкара 18 точки, а Дънкан Робинсън отбеляза 5 тройки и общо 17 точки.

Сан Антонио Спърс надигра Мемфис Гризлис със 123:98 след ново силно представяне на Виктор Уембаняма. Французинът поведе тима си към седма поредна победа с дабъл-дабъл от 19 точки и 15 борби, а Девин Васел също вкара 19. Стефон Касъл и Келдън Джонсън отбелязаха по 15, към които първият добави 9 асистенции.

За Мемфис най-добър беше Джи Джи Джаксън с 20 точки, Оливие-Максенс Проспър записа 17, а ДеДжон Жаро - 15.

Филаделфия 76ърс победи Чикаго Булс със 157:137, а Джоел Ембийд отбеляза 35 точки при завръщането си от контузия. Пол Джордж също отново беше в състава на Сиксърс след изтърпяно наказание от 25 мача, вкарвайки 28 точки. Новобранецът Ви Джей Еджкомб вкара 22 точки за тима от щата Пенсилвания, който е седми в Източната конференция с баланс 40-33 и е на само позиция от местата за директно участие в плейофите, като шестият Торонто Раптърс е с еднакви победи, но със загуба по-малко.

За Чикаго Джош Гиди записа 23 точки, 12 асистенции и 9 борби, Матас Бузелис добави 18 точки и 8 борби, а Колин Секстън отбеляза 16 точки.