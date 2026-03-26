Бостън сложи край на серията от 12 поредни успеха на Оклахома Сити

Бостън Селтикс се наложи над Оклахома Сити Тъндър със 119:109, слагайки край на серията от 12 поредни успеха на миналогодишния шампион в Националната баскетболна асоциация (НБА).
Двата тима се срещнаха за втори път този сезон, но този път разполагаха с повечето си звезди, включително завърналият се след тежка контузия Джейсън Тейтъм, който игра 35 минути.
Тъндър поведоха с 11 точки в края на втората четвърт, но с последвалата серия от 29:15, техният опонент за пръв път взе аванс в срещата минута преди полувремето, а в заключителната част дори водеше с 14 точки. Гостите от щата Оклахома се доближиха до 109:115 при 1:30 оставащи минути, но последвалият кош от Джейлън Браун и две точни изпълнения от наказателната линия на Дерик Уайт сложиха край на интригата.
Така тимът на Бостън подобри баланса си до 48-24, доближавайки се на 4 победи от лидера в Източната конференция Детройт Пистънс (52-20), докато авансът на Оклахома Сити (57-16) на върха на класирането на Запад вече е само 2 успеха пред втория Сан Антонио Спърс (55-18).
Джейлън Браун поведе Селтикс с 31 точки и по 8 борби и асистенции, а Джейсън Тейтъм записа дабъл-дабъл от 19 точки и 12 борби. Пейтън Причард вкара 4 от 6-те си опита от тройката и общо 14 точки, Немиаш Кета добави 13 точки, Дерик Уайт - 12, а Бейлър Шайърман отбеляза 3 тройки и общо 11 точки.
За Тъндър най-резултатен беше Шей Гилджъс-Алекзандър с 33 точки и 8 асистенции при 83-процентова успеваемост на стрелбата от игра, Лугуенц Дорт се отчете с 14 точки, а Чет Холмгрен вкара 10.