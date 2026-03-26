Тепчая Ун-Ну има шанс да влезе директно в "Крусибъл"

Тепчая Ун-Ну е изкачил 17 места в световната ранглиста, след като спечели World Open. Тайландецът победи Рони О’Съливан с 10:7 на финала в Китай в неделя и спечели втората си ранкинг титла, както и голямата награда от 175 000 паунда, което го изкачи от 39-о на 22-о място. О’Съливан прибра 75 000 паунда и се изкачва от 12-то на 10-о място.

Джъд Тръмп достигна полуфиналите и вече е официален световен номер 1 в продължение на 82 поредни седмици, като води пред втория Кайрън Уилсън с 278 450 паунда. Артемис Зизинс достигна до осминафиналите на ранкинг турнир за първи път в кариерата си и се изкачва с осем позиции до 68-о място, увеличавайки шансовете си да запази мястото си в тура в края на сезона.

В едногодишната класация Ун-Ну скача от 31-во на 10-о място, което му осигурява участие в турнира с 12 състезатели – Шампионата на тура, който ще се проведе следващата седмица в Манчестър.

Ун-Ну е и напът да си осигури място в турнира Шампион на шампионите през ноември 2026 г.

Шампионатът на тура е единственият оставащ турнир, който носи точки в надпреварата Race to the Crucible, като официалният топ 16 към 6 април ще се класира директно за финалните етапи на Световното първенство в Шефилд. Ун-Ну трябва да спечели голямата награда от 150 000 паунда в Манчестър, за да влезе в топ 16, което би означавало, че Динг Дзюнхуей ще изпадне от елита и ще трябва да играе квалификации.

Награден фонд – Шампионат на тура 2026:

Победител: 150 000 паунда

Финалист: 60 000 паунда

Полуфинали: 40 000 паунда

Четвъртфинали: 30 000 паунда

Първи кръг: 20 000 паунда

Отново този сезон има бонус от 100 000 паунда за първия играч, който достигне 100 сенчъри брейка – постижение, което миналия сезон беше реализирано от Джъд Тръмп. В момента начело в тази класация е Джао Синтонг с 68 сенчъри.

