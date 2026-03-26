Организаторите на Купата на нациите по електронни спортове са готови с избора на партньори и мениджъри

Организаторите на Купата на нациите по електронни спортове финализираха избора на национални партньори и мениджъри след над 600 кандидатури, като вече са определени представители за около 100 държави. Турнирът ще се проведе в Рияд между 2 и 26 ноември и ще включва близо 16 игри.
За фаворитите като Франция отговорник е Бора "YellOwStaR" Ким, а в други страни ролята поемат утвърдени фигури и организации като Team Liquid, Heroic, ENCE и Fnatic. Сроковете са кратки и до края на март трябва да бъдат избрани треньорите, а до края на април да се оформят съставите на всяка държава.
