Организаторите на Купата на нациите по електронни спортове са готови с избора на партньори и мениджъри

Организаторите на Купата на нациите по електронни спортове финализираха избора на национални партньори и мениджъри след над 600 кандидатури, като вече са определени представители за около 100 държави. Турнирът ще се проведе в Рияд между 2 и 26 ноември и ще включва близо 16 игри.

Forget everything you know about esports.



After reviewing more than 600 applications, we've selected over 100 National Team Partners to step up and unite their nation's greatest players under one banner for the Esports Nations Cup.



The countdown to November has begun. Who are… pic.twitter.com/lWBWA6pQlx — Esports Nations Cup (@ENC_EN) March 25, 2026

За фаворитите като Франция отговорник е Бора "YellOwStaR" Ким, а в други страни ролята поемат утвърдени фигури и организации като Team Liquid, Heroic, ENCE и Fnatic. Сроковете са кратки и до края на март трябва да бъдат избрани треньорите, а до края на април да се оформят съставите на всяка държава.

Снимка: Esport's Foundation