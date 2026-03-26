Ден преди двубоя срещу Соломоновите острови: България тренира в Джакарта за мача с екзотичния противник
Драма в Бостън, гол на Заха в продължението донесе победа на Бруинс срещу Бъфало

  • 26 март 2026 | 10:06
  • 193
  • 0
Драма в Бостън, гол на Заха в продължението донесе победа на Бруинс срещу Бъфало

Бостън победи драматично домакина Бъфало с 4:3 след продължение. Давид Пастрнак откри резултата и направи втората си асистенция в двубоя при решителния гол на Павел Заха в допълнителната част.

Бостън изоставаше с 2:3 само шест минути преди финалната сирена, но Кейси Мителщад изравни в 14-ата минута на последната третина. Шведът Виктор Арвидсон също беше точен във вратата на Сейбърс.

Стражът на победителите Йонас Корписало спря 22 шута на вратата.

Джейсън Зукър вкара две попадения в полза на домакините, а съотборникът му Зак Бенсън също реализира една шайба в мрежата на противника.

Вратарят Уко-Пека Луконен направи 27 спасявания за лидера в Атлантическата дивизия Бъфало.

Още от Зимни спортове

Минимална разлика разделя двете водещи спортни двойки след кратката програма на Световното по фигурно пързаляне

Минимална разлика разделя двете водещи спортни двойки след кратката програма на Световното по фигурно пързаляне

  • 26 март 2026 | 01:05
  • 1008
  • 0
Каори Сакамото иска да завърши кариерата си с гръм и трясък на Световното

Каори Сакамото иска да завърши кариерата си с гръм и трясък на Световното

  • 25 март 2026 | 20:01
  • 1100
  • 2
"Научи се да караш ски" продължава в Боровец

"Научи се да караш ски" продължава в Боровец

  • 25 март 2026 | 17:37
  • 1059
  • 0
Алберт Попов остана последен на финала на сезона, радостта е за Макграт

Алберт Попов остана последен на финала на сезона, радостта е за Макграт

  • 25 март 2026 | 16:04
  • 1526
  • 2
Перфектна Фейгин се класира за волната програма на Световното

Перфектна Фейгин се класира за волната програма на Световното

  • 25 март 2026 | 15:12
  • 4210
  • 3
Шифрин триумфира в Световната купа за рекорден шести път

Шифрин триумфира в Световната купа за рекорден шести път

  • 25 март 2026 | 14:47
  • 2112
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

  • 26 март 2026 | 08:05
  • 12779
  • 43
Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

  • 26 март 2026 | 03:24
  • 48159
  • 21
Чаби Алонсо е все по-близо до Ливърпул, но има едно важно условие

Чаби Алонсо е все по-близо до Ливърпул, но има едно важно условие

  • 26 март 2026 | 09:53
  • 4356
  • 5
Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

  • 26 март 2026 | 08:42
  • 7890
  • 6
Националите тренират в Джакарта преди мача със Соломоновите острови - гледайте на живо!

Националите тренират в Джакарта преди мача със Соломоновите острови - гледайте на живо!

  • 26 март 2026 | 10:45
  • 438
  • 0
Везенков продължава да окупира челните места по статистика в Евролигата

Везенков продължава да окупира челните места по статистика в Евролигата

  • 26 март 2026 | 08:00
  • 2634
  • 0