Драма в Бостън, гол на Заха в продължението донесе победа на Бруинс срещу Бъфало

Бостън победи драматично домакина Бъфало с 4:3 след продължение. Давид Пастрнак откри резултата и направи втората си асистенция в двубоя при решителния гол на Павел Заха в допълнителната част.

Бостън изоставаше с 2:3 само шест минути преди финалната сирена, но Кейси Мителщад изравни в 14-ата минута на последната третина. Шведът Виктор Арвидсон също беше точен във вратата на Сейбърс.

Стражът на победителите Йонас Корписало спря 22 шута на вратата.

Джейсън Зукър вкара две попадения в полза на домакините, а съотборникът му Зак Бенсън също реализира една шайба в мрежата на противника.

Вратарят Уко-Пека Луконен направи 27 спасявания за лидера в Атлантическата дивизия Бъфало.