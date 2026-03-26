Уол направи 40 спасявания, Торонто удържа Рейнджърс

Вратарят Джоузеф Уол направи 40 спасявания за победата на Торонто с 4:3 над гостуващия Ню Йорк Рейнджърс в мач от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Домакините имаха преднина от 3:0 във втората третина, но Рейнджърс върна две попадения преди края на този период.

Джон Таварес се разписа за 4:2 в средата на последната част, а Мика Зибанежад фиксира крайния резултат по-малко от седем минути преди края.

Отборът от Канада поведе убедително след попадения на Джейк МакКейб, Никълъс Робъртсън и Дакота Джошуа, разписал се в началото на втората третина. Зибанежад реализира два гола, а Алексис Лафрениер се отличи с попадение и асистенция.

Вратарят на гостите Игор Шестьоркин се отличи с 14 спасени удара.