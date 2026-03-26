Ден преди двубоя срещу Соломоновите острови: България тренира в Джакарта за мача с екзотичния противник
Уол направи 40 спасявания, Торонто удържа Рейнджърс

  • 26 март 2026 | 09:52
Вратарят Джоузеф Уол направи 40 спасявания за победата на Торонто с 4:3 над гостуващия Ню Йорк Рейнджърс в мач от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Домакините имаха преднина от 3:0 във втората третина, но Рейнджърс върна две попадения преди края на този период.

Джон Таварес се разписа за 4:2 в средата на последната част, а Мика Зибанежад фиксира крайния резултат по-малко от седем минути преди края.

Отборът от Канада поведе убедително след попадения на Джейк МакКейб, Никълъс Робъртсън и Дакота Джошуа, разписал се в началото на втората третина. Зибанежад реализира два гола, а Алексис Лафрениер се отличи с попадение и асистенция.

Вратарят на гостите Игор Шестьоркин се отличи с 14 спасени удара.

Още от Зимни спортове

Минимална разлика разделя двете водещи спортни двойки след кратката програма на Световното по фигурно пързаляне

Минимална разлика разделя двете водещи спортни двойки след кратката програма на Световното по фигурно пързаляне

  • 26 март 2026 | 01:05
  • 1008
  • 0
Каори Сакамото иска да завърши кариерата си с гръм и трясък на Световното

Каори Сакамото иска да завърши кариерата си с гръм и трясък на Световното

  • 25 март 2026 | 20:01
  • 1099
  • 2
"Научи се да караш ски" продължава в Боровец

"Научи се да караш ски" продължава в Боровец

  • 25 март 2026 | 17:37
  • 1059
  • 0
Алберт Попов остана последен на финала на сезона, радостта е за Макграт

Алберт Попов остана последен на финала на сезона, радостта е за Макграт

  • 25 март 2026 | 16:04
  • 1526
  • 2
Перфектна Фейгин се класира за волната програма на Световното

Перфектна Фейгин се класира за волната програма на Световното

  • 25 март 2026 | 15:12
  • 4210
  • 3
Шифрин триумфира в Световната купа за рекорден шести път

Шифрин триумфира в Световната купа за рекорден шести път

  • 25 март 2026 | 14:47
  • 2112
  • 4
Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

  • 26 март 2026 | 08:05
  • 12749
  • 43
Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

  • 26 март 2026 | 03:24
  • 48132
  • 21
Чаби Алонсо е все по-близо до Ливърпул, но има едно важно условие

Чаби Алонсо е все по-близо до Ливърпул, но има едно важно условие

  • 26 март 2026 | 09:53
  • 4332
  • 5
Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

  • 26 март 2026 | 08:42
  • 7875
  • 6
Националите тренират в Джакарта преди мача със Соломоновите острови - гледайте на живо!

Националите тренират в Джакарта преди мача със Соломоновите острови - гледайте на живо!

  • 26 март 2026 | 10:45
  • 433
  • 0
Везенков продължава да окупира челните места по статистика в Евролигата

Везенков продължава да окупира челните места по статистика в Евролигата

  • 26 март 2026 | 08:00
  • 2631
  • 0