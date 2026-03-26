Назрява скандал във федерацията по кикбокс и муай тай

Голям скандал назрява във федерацията по кикбокс и муай тай. Заради конфликт между председателя ѝ Галин Димов и част от клубовете, стотици деца са лишени от възможността да участват в състезания.

1/3 от клубовете са внесли искане за извънредно Общо събрание и смяна на властта. Димов обаче е взел решение то да се проведе през ноември - след края на спортния календар. От опозицията се заканиха да търсят правата си в съда.

Децата са със спрени картотеки, а клубовете им – подложени на щателна проверка от централата.

Високо напрежение

Пред bTV Димов обясни, че проблемите идват от един конкретен клуб – Стар Тийм.

"Имаме проблем с един столичен клуб, който от месец октомври насам не е спирал да пуска жалби срещу федерацията. Правят се множество проверки от различни институции, ниво Министерство, НАП и омбудсмана на България, Министерски съвет и още каквото се сетите.", разкри Димов.

"Федерацията и спортът кикбокс в България умират заради лошото управление от страна на председателя Галин Димов, който към момента управлява федерацията като едноличен търговец. Най-голямото убийство е това, че той посегна на децата и от началото на 2026 г. не могат да участват нито на държавен спортен календар, нито на международен.", коментира Деница Миленкова - президент на Стар Тийм.

Според опозицията, липсва прозрачност в управлението, а заради продължаваща и в момента проверка от Министерството на младежта и спорта финансирането към днешна дата, към федерацията, е временно преустановено.

Държавните пари за федерацията годишно възлизат на близо 400 хил. евро. Марио Иванов - кандидатът на опозицията, твърди, че не е ясно за какво се изразходват. Той изрази готовност да се бори докрай за промяна.

"Никой не знае къде се харчат тези средства, а сумата е значителна, приблизително 30-40% от бюджета на федерацията." каза Иванов, който е съдия по кикбокс и муай тай.

Галин Димов е категоричен, че управлява изрядно финансите на федерацията. Нещо повече: смята, че нападките срещу него са от личен характер.

"Те първо твърдят, че има злоупотреби в нашата конфедерация. Твърдят, че средствата не се използват правилно и се използват за лични цели. Също така имаше твърдения, че съм използвал средствата за закупуване на коли, апартаменти, за слагане на силикон на съпругата ми, да ги водя в Абу Даби за сметка на федерацията. Ние сме най-успешната федерация за 2025 г. и смятам, че състоянието ни е много добро към настоящия момент.", отговори Димов.

"В момента, в който зададохме въпроса къде отиват средствата, общо взето отговорът беше "Не задавайте неудобни въпроси!". Човекът е бивш полицай, който си позволява да прилага едни такива методи, постоянни сигнали, жалби, но само и само да се задържи на този пост и да остане председател.", сподели Миленкова.

Въпреки че не може да се състезава в момента, Мартин Димов от Стар Тийм не се предава - продължава да мечтае и да бъде всеки ден в залата.

"Не е много приятно, защото ти влагаш много труд, губиш време и в крайна сметка е за нищо.", заяви боецът, който тренира кикбокс в Стар Тийм от 7 години и е едно от потърпевшите деца, спрени от участие в турнири.

Членският внос на клуб във федерацията е 100 евро, при над 100 членуващи клуба. Картотека на дете вече струва 30 евро към федерацията. Въпреки това, значителна част от финансирането продължава да идва от родителите. Такъв е случаят с Димитър Димов - бащата на Мартин.

"Аз изцяло финансирам детето за всички състезания, в които участва. Републикански първенства, международен спортен календар, европейски или световни първенства. Със сигурност не е приятно да спират човек, който е давал всичко от себе си, за да участва на състезания. Детето пита защо. Ние не можем да му дадем адекватен отговор защо така се случва. Научен е, че когато човек се труди, може да си постигне целите, но не може да разбере защо бива спрян.", каза Димов-старши.

Освен родителите, децата не се отказват и заради треньорите, които вярват в тях. Като Иво Деспотов - треньор на националния отбор по кикбокс татами стилове:

"Нашата битка е да успеем да сменим ръководството за пред деца и родители. Успокояваме ги. Те са зад нас. Каквото ние кажем, това ще стане. И дават и те всичко, каквото могат, да върви спортът напред"

"За момента всички са амбицирани пределно и смятаме, че най-скоро време нещата ще се оправят. Децата са всеки ден в залата, не спират да тренират."

Още критики

Упрек към федерацията отправя и голямата ни звезда по муай тай – многократният световен и европейски шампион Антон Петров. Според него, федерацията развива единствено кикбокс, но не и муай тай, а самият той години наред е принуден да се оправя сам с финансиране и участие по състезания.

"От години, даже никога, почти не е имало никаква работа и никакво развитие за муай тая. Аз никога не съм бил член в тази федерация. Винаги с моя треньор сами сме правили всичко - състезания, лагери, подготовки, такива организации.", каза Антон Петров.

"Ако те станат членове на нашата конфедерация, ние ще положим абсолютно същите грижи, както полагаме и за кикбокса. Защото за нас са важни и двата спорта. Аз самият съм състезател по муай тай. И с муай тай съм започнал. Не бих искал по никакъв начин да ощетя този спорт. И години наред ние сме се старали това нещо да не се случва и се опитахме.", категоричен е Галин Димов.

Най-големите успехи в кариерата си Антон Петров постига със своя треньор и баща Сергей. Той също е огорчен:

"Винаги сме се справяли сами. Със сина ми организираме нещата. Досега никой не ни е помагал. Веднъж моят клуб е участвал в тяхното състезание. Видях за какво става дума. Просто няма смисъл. Трябва да има смяна на ръководството на федерацията. Трябва да се развиват и двата спорта - и кикбокс, и муай тай наравно."

Днес във Варна е Общото събрание, свикано от Галин Димов, а кога ще има извънредни избори - ще се произнесе съдът.

btvsport.bg