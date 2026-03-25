Законът за възраждане на американския бокс „Мохамед Али“ бе приет с мнозинство

Боксовото законодателство позволява промотиране в стил UFC чрез създаването на Обединени боксови организации.

Законът за възраждане на американския бокс „Мохамед Али“ официално премина през Камарата на представителите във вторник по време на изслушване, на което бяха изложени аргументи „за“ и „против“ законопроекта.

Законодателството беше представено за първи път като двупартийна инициатива от конгресмена Брайън Джак, републиканец от Джорджия, и конгресменката Шарис Дейвидс, бивша ММА състезателка и демократ от Канзас. При специална процедура, която позволява бързото приемане на законопроекти при широка двупартийна подкрепа, по време на гласуването беше постигнато мнозинство от две трети.

„Камарата на представителите днес влезе в историята, като прие с гласуване знаково боксово законодателство, което ще възроди един от най-великите спортове в Америка в името на един от най-великите американски спортисти“, заяви Джак в изявление. „Професионалният бокс е единственият спорт, регулиран от Конгреса, а неяснотите в настоящия закон, приет преди повече от четвърт век, се отразиха неблагоприятно на боксьорите и попречиха на инвестициите. Законът за възраждане на американския бокс „Мохамед Али“ засилва мерките за безопасност на боксьорите, подобрява качеството им на живот и създава рамка за процъфтяване на иновациите в спорта“, добави той.

Законопроектът не променя или изменя настоящите закони, уредени от оригиналния „Закон на Али“, приет през 2000 г., а вместо това добавя нови разпоредби. По-конкретно, той предвижда създаването на Обединени боксови организации (UBO), които ще позволят промотиране в стил UFC в бокса. Това включва възможността промоутърска компания да подписва ексклузивни договори с бойци, да въвежда собствени ранглисти и титли, както и други задължителни разпоредби за здраве, безопасност и заплащане.

Според новия законопроект ще бъде установено национално минимално заплащане за рунд, както и по-строги правила за допинг тестове.

По време на изслушването множество републиканци и демократи се изказаха в подкрепа на законопроекта. Сред тях бяха конгресменът Джим Джордан (републиканец) от Охайо, бивш колежански борец и треньор, както и конгресменката Илхан Омар (демократ) от Минесота, след като тя съдейства за някои промени в първоначалния текст, докато той се разглеждаше в подкомисията по защита на работната сила.

Сред противниците на законопроекта беше писмо, изпратено от Боб Аръм от Top Rank Boxing, но в крайна сметка законодателството беше прието с огромно мнозинство. Сега законопроектът се прехвърля в Сената за следващия етап от законодателния процес, преди евентуално да стигне до бюрото на президента Доналд Тръмп, където той би могъл да го подпише и превърне в закон.

