Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Стана ли UFC твърде скучно

Стана ли UFC твърде скучно

  • 25 март 2026 | 20:40
  • 253
  • 0
Джон Аник споделя част от разочарованието на феновете от нивото на последните UFC галавечери. Миналата събота в „O2 Arena“ в Лондон Мовсар Евлоев победи Лерон Мърфи с мнозинство съдийско решение в главния мач на UFC Fight Night 270. Докато самият двубой предизвика много коментари, останалата част от картата страдаше от липса на звездно присъствие.

Рей Лонго призна, че не е гледал на живо Евлоев срещу Мърфи и напоследък все по-често пропуска UFC събития.

„Преди 10–12 години никога не излизах от вкъщи в събота вечер“, каза Лонго в подкаста „Anik & Florian“. „Ако имаше сватба, всички бяхме с телефоните в ръка и гледахме мачовете. Сега дори не знам кой се бие. Не познавам много от имената. Дори тази карта в Netflix с Карано и Раузи – там има разпознаваеми имена.

Нейт Диас, Майк Пери, Карано, Нгану. Независимо дали мачовете ще са добри или не, те ще привлекат хората. В това изобщо не се съмнявам, особено сега, когато някои от UFC картите са малко по-слаби. Просто не е толкова завладяващо.“

Аник се съгласи с оценката на Лонго.

„Мисля, че много хора се чувстват по този начин“, каза Аник. „Дори когато мислиш за този UFC подкаст – и до голяма степен аз съм в ролята на продуцент тук – ние не говорим за подглавния мач. Не говорим за победата на Крисчън Лерой Дънкан над Роман Долидзе, въпреки че той може би заслужава минута-две внимание, защото просто не е достатъчно ангажиращо. 41 UFC събития на живо по 13 мача – това са 533 UFC двубоя на година, без да броим Contender Series и всичко останало. Много е да очакваш постоянно да се случват „тройки“ и „хоумръни“.

Понякога има спадове и подеми, и нямам търпение след няколко седмици да крещя с пълно гърло на UFC 327. Мога да водя честен разговор като този и да ти кажа, че след няколко седмици ще дадем всичко от себе си от промоционална гледна точка. Имаме страхотна карта и ще я разгърнем напълно – нямам търпение. Но да, със сигурност последните седмици не бяха особено добри.“

Следвай ни:

Алекс Перейра: Загубата от Израел Адесаня ми помогна

Водещи Новини

