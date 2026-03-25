Рамазанов обменя опит с Чимаев и Царукян

Националът на България по борба в свободен стил, Магомед Рамазанов, тренира заедно с елита на професионалния ММА.

Олимпийският шампион в категория до 86 кг. при "свободняците" бе уловен в кадър с настоящия шампион на UFC в средна категория, Хамзат Чимаев, и бойци от най-висок калибър от лека и полутежка категория - Арман Царукян и Халил Раунтри.

Тренировката се е провела в "Санто Студио" в Калифорния, по време на турнето на родния национал в САЩ. На заниманието с Рамазанов присъстват и борци в свободен стил като бившия национал на САЩ, Пат Дауни, и медалистът от европейско първенство за Русия - Ермак Карданов.

Припомняме, че натурализираният руснак все още е в подготовка за завръщане към състезателна дейност, след като претърпя операция на дясното рамо преди близо година.