Историческо постижение за Лука Дончич, което напомни за... Джордан

Лука Дончич направи поредно страхотно представяне, извеждайки отбора от Лос Анджелис Лейкърс до победа със 137:130 над последния в Източната конференция Индиана Пейсърс.
Словенската суперзвезда отбеляза 43 точки за 37 минути на терена, като реализира 15 от 30 опита за стрелба от игра и 9 от 10 от наказателната линия. Към това Дончич прибави 7 асистенции и овладя 6 борби.
С това невероятно представяне Лука добави още едно значимо постижение към списъка си. Той стана първият играч след Майкъл Джордан през 1986 г., който записва средно над 40 точки в шест поредни гостувания.
По-конкретно, той отбеляза общо 40,7 точки средно в мачовете срещу Рокетс, Хийт, Меджик, Пистънс и Пейсърс, водейки Лейкърс до впечатляващ рекорд от 5-1 в тази серия от срещи.
Остин Рийвс отбеляза 25 точки и 8 асистенции, а ЛеБрон Джеймс беше близо до трипъл-дабъл, записвайки 23 точки и по 9 борби и асистенции.
За Индиана Паскал Сиакам беше най-добър с 20 точки и 8 борби, Джей Хъф добави 18 точки, Ти Джей Макконъл - 17, а Андрю Нембхард - 14 точки и 19 асистенции.
Лейкърс вкараха първите 10 точки в мача и никога не изостанаха, дори повеждайки с 29 точки през третата четвърт. Пейсърс намалиха изоставането до 124:131 при 45 оставащи секунди от срещата, но ЛеБрон Джеймс отговори с два коша от наказателни удари за отбора от Калифорния.