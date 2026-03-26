Никола Йокич пренаписа историята, а Джамал Мъри избухна с 53 точки

Любителите на баскетбола отвъд Океана имаха възможност да присъстват на един от онези мачове, за които дълго ще се говори, тъй като Денвър Нъгетс в невероятна престрелка победиха Далас Маверикс с резултат 142:135. Мачът изобилстваше от невероятни атаки и от двете страни, но отборът домакин , воден от най-големите си звезди, успя да пречупи съпротивата на тексасците и да запише златен триумф във финалната част на редовния сезон.

Абсолютен герой на победата беше Джамал Мъри, който изигра едно от най-добрите мачове кариерата, отбелязвайки цели 53 точки. Канадският гард беше практически неудържим, вкарвайки от всички позиции с впечатляващите 9 тройки от 14 опита. Мъри пое отговорност, когато мачът се решаваше, а неговите 19 успешни стрелби от игра побъркваха защитата на Далас, която нямаше решение за неговата агресивност и прецизност през всичките 41 минути, прекарани на паркета.

Това което прави този мач исторически обаче е фамозното представяне на Никола Йокич. Сръбският център за пореден път показа защо е основен кандидат за приза Най-полезен играч на лигата, след като завърши с 23 точки, 21 борби и невероятните 19 асистенции. С това той се превърна в първия играч в историята на НБА с поредни мачове с поне 15 точки, 15 борби и 15 асистенции, като едновременно с това премина границата от 6000 асистенции за кариерата си в Лигата.

Nikola Jokić 23 PTS, 21 REB, 19 AST, 1 STL, 8/19 FG, 6/6 FT, 53.1% TS vs Mavericks pic.twitter.com/ui8WZzkcYD https://t.co/rqvfQLX7y0 — Basketball Performances (@NBAPerformances) March 26, 2026

Йокич беше абсолютен диригент на играта на Нъгетс, постоянно намирайки свободни съотборници и доминирайки под кошовете, като малко не му достигна да постигне рядкото постижение от над 20 във всички три ключови статистически категории.Пейтън Уотсън добави 21 точки от пейката за Нъгетс, които заемат четвъртото място на Запад с баланс 46-28.

От друга страна Далас оказа силна съпротива, водена от младия Купър Флаг, който показа целия си талант. Флаг завърши мача с 26 точки, осем борби и седем асистенции, потвърждавайки, че израства нова суперзвезда на лигата. Той имаше голяма подкрепа от Найджъл Маршал, който добави 22 точки, както и от Пи Джей Вашингтон, който постигна силен дабъл-дабъл с 19 точки и 15 борби, но това не беше достатъчно, за да се противопоставят на домакините.