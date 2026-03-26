»
Минимална разлика разделя двете водещи спортни двойки след кратката програма на Световното по фигурно пързаляне

  • 26 март 2026 | 01:05
Само 0,33 точки разделят двете водещи спортни двойки след кратката програма на Световното първенство по фигурно пързаляне в чешката столица Прага, като сребърните медалисти от шампионата на планетата преди година Минерва Фабиен Хазе и Никита Володин (Германия) и сребърните медалисти от Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026 Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия) се подготвят за епична битка във волната програма утре вечер.

Както в Милано-Кортина германската двойка надделя над грузинците в първото изпълнение, но останаха с бронзовите отличия. Този път разликата е много по-малка от 4,55 точки, които ги разделяха в Италия.

Хазе и Володин изпълниха композицията си отлично и бяха оценени със 79.78 точки, малко под личния си рекорд. Но младият грузински дует е плътно зад тях. Метелкина и Берулава обещаха, че спечелването на първия медал за Грузия на зимни олимпийски игри е „само началото“ и показаха точно какво имат предвид на леда в Прага. Постоянно впечатляващи със своето изпълнение на „Болеро“, настоящите европейски шампионки подобриха личния си рекорд с 0.62 точки, достигайки 79.45.

Метелкина и Берулава започнаха с чист паралелен троен салхов и страхотен флип от изхвърляне.

Канадците Лиа Перейра и Трент Мишо имаха много поводи за празнуване на Милано-Кортина 2026, където се класираха трети в кратката програма с нов личен рекорд. Но успяха да постигнат още по-висок резултат тази вечер.

Канадските национални шампиони получиха 75,52 точки и са на трето място в класирането преди волната програма.

Унгарците Мария Павлова и Алексей Святченко надминаха канадците в общия резултат на Олимпиадата, но Павлова не успя да се приземи добре след луц от изхвърляне и това се отрази на представянето им на фона на музика на Майкъл Джексън. Те имат 69.92 точки и са на четвърта позиция.

Японците Нагаока Юна и Моригучи Сумитада допълват първите пет  с 69.55 точки.

Снимки: Imago

Още от Зимни спортове

Каори Сакамото иска да завърши кариерата си с гръм и трясък на Световното

  • 25 март 2026 | 20:01
  • 600
  • 1
"Научи се да караш ски" продължава в Боровец

  • 25 март 2026 | 17:37
  • 923
  • 0
Алберт Попов остана последен на финала на сезона, радостта е за Макграт

  • 25 март 2026 | 16:04
  • 1347
  • 1
Перфектна Фейгин се класира за волната програма на Световното

  • 25 март 2026 | 15:12
  • 3675
  • 3
Шифрин триумфира в Световната купа за рекорден шести път

  • 25 март 2026 | 14:47
  • 1880
  • 4
Алберт Попов последен след първия манш на финалния за сезона слалом

  • 25 март 2026 | 12:59
  • 1193
  • 4
Виж всички

Бивш нападател на ЦСКА спря с футбола на 26 години

  • 26 март 2026 | 00:21
  • 2569
  • 1
Левски иска 5 млн. евро за Майкон

  • 26 март 2026 | 01:18
  • 214
  • 1
Първа българска тренировка в Джакарта, един с лек проблем

  • 25 март 2026 | 13:09
  • 18814
  • 40
Юноши на Челси и Сити пречупиха България U19 на старта

  • 25 март 2026 | 14:51
  • 29712
  • 39
Петко Христов: Тук сме, за да надграждаме и да покажем добри резултати

  • 25 март 2026 | 14:10
  • 7724
  • 21
Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

  • 25 март 2026 | 10:00
  • 6974
  • 1