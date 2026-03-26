Минимална разлика разделя двете водещи спортни двойки след кратката програма на Световното по фигурно пързаляне

Само 0,33 точки разделят двете водещи спортни двойки след кратката програма на Световното първенство по фигурно пързаляне в чешката столица Прага, като сребърните медалисти от шампионата на планетата преди година Минерва Фабиен Хазе и Никита Володин (Германия) и сребърните медалисти от Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026 Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия) се подготвят за епична битка във волната програма утре вечер.

Както в Милано-Кортина германската двойка надделя над грузинците в първото изпълнение, но останаха с бронзовите отличия. Този път разликата е много по-малка от 4,55 точки, които ги разделяха в Италия.

Хазе и Володин изпълниха композицията си отлично и бяха оценени със 79.78 точки, малко под личния си рекорд. Но младият грузински дует е плътно зад тях. Метелкина и Берулава обещаха, че спечелването на първия медал за Грузия на зимни олимпийски игри е „само началото“ и показаха точно какво имат предвид на леда в Прага. Постоянно впечатляващи със своето изпълнение на „Болеро“, настоящите европейски шампионки подобриха личния си рекорд с 0.62 точки, достигайки 79.45.

Метелкина и Берулава започнаха с чист паралелен троен салхов и страхотен флип от изхвърляне.

Канадците Лиа Перейра и Трент Мишо имаха много поводи за празнуване на Милано-Кортина 2026, където се класираха трети в кратката програма с нов личен рекорд. Но успяха да постигнат още по-висок резултат тази вечер.

Канадските национални шампиони получиха 75,52 точки и са на трето място в класирането преди волната програма.

Унгарците Мария Павлова и Алексей Святченко надминаха канадците в общия резултат на Олимпиадата, но Павлова не успя да се приземи добре след луц от изхвърляне и това се отрази на представянето им на фона на музика на Майкъл Джексън. Те имат 69.92 точки и са на четвърта позиция.

Японците Нагаока Юна и Моригучи Сумитада допълват първите пет с 69.55 точки.

Снимки: Imago