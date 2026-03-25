Игор Кесар пред Sportal.bg: Имаме още много работа

Отборът на Миньор 2015 победи с 99-93 Балкан в мач от 27-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига, а след срещата най-полезният играч в срещата Игор Кесар говори пред Sportal.bg.

“След загубата в Ботевград с 40 точки и предишния мач от Спартак Плевен пак с 40 точки, трябваше да покажем зъби, така да го кажа. Много се радвам, че се случи така да бием Балкан. Нищо не е свършило, тъкмо започва. Имаме още много работа.", заяви Кесар.

Цялото интервю с центъра на перничани гледайте в нашето видео!

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg