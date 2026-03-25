Четири мача от Sesame НБЛ тази вечер, лидерите с гостувания в Перник и Шумен

Четири мача от междинния 27-и кръг на Sesame Национална баскетболна лига ще се изиграят тази вечер. Във вторник Черно море Тича не допусна изненада срещу Левски в София и след победа със 103:89 временно оглави класирането.

Шампионът Рилски спортист гостува на Шумен от 18:30 часа в най-ранния двубой от днешната програма.

В 19:00 ч. Ботев Враца приема в "Арена Ботевград" Академик Бултекс 99, а в същия час Миньор 2015 се изправя в зала "Борис Гюдеров" в Перник срещу Балкан.

В 19:15 ч. кръга затварят Спартак Плевен и Берое Стара Загора, които ще премерят силите си в зала "Балканстрой" в Плевен.