Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Момчетата оставиха сърцата и душите си на терена за тази победа

Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Момчетата оставиха сърцата и душите си на терена за тази победа

  • 25 март 2026 | 23:20
  • 125
  • 0

Отборът на Миньор 2015 победи с 99-93 Балкан в мач от 27-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига, а след срещата старши треньорът на перничани Ивица Вукотич говори пред камерата на Sportal.bg.

“Успяхме да постигне успеха с битка и характер. В първия мач, в Ботевград загубихме с 40 точки от същия отбор, преди 2-3 дни загубихме с 33 точки от Спартак Плевен и аз им казах, че не е проблем загубата, проблемът е как се губи мачът. Исках днес да дойдем, да дадем, ако може 100%, ако може 120% и да използваме някой лош момент на Балкан. Това е сериозен отбор със силна подкрепа. Така нашата победа е още по-ценна заради това. Искам да благодаря на моите момчета, които днес не мога да кажа, че са оставили сърцето си на терена, а те оставиха сърцата си, душата си, телата си и всичко за тази победа, която е много важна за по-добро класиране в плейофите.”, заяви Вукотич.  

Цялото интервю със сръбския специалист, гледайте в нашето видео!

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

