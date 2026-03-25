  Каори Сакамото иска да завърши кариерата си с гръм и трясък на Световното

Каори Сакамото иска да завърши кариерата си с гръм и трясък на Световното

  • 25 март 2026 | 20:01
Каори Сакамото иска да завърши кариерата си с гръм и трясък на Световното

Японската фигуристка Каори Сакамото каза, че иска да завърши кариерата си с гръм и трясък на Световното първенство в Прага. Състезанието ще се проведе от 25 до 29 март.

„Не бях сигурна дали искам да се състезавам на това Световно първенство, но на Олимпийските игри не показах желаното представяне, така че бях разочарована. В този спорт съм от доста време и съм оставила много след себе си, така че не става въпрос само за мен, а и за тези, които ме подкрепят. Надявам се, че ще бъдат доволни от това как ще завърша. Това е, което искам да оставя след себе си“, цитира Сакамото пресслужбата на Международния съюз по фигурно пързаляне.

На Олимпийските игри през февруари в Италия фигуристката спечели два сребърни медала - индивидуално и в отборната надпревара. През лятото на 2025-а Сакамото обяви, че ще прекрати кариерата си в края на сезон 2025/2026.

