Орела: Загубихме мача без чиста голова ситуация пред нашата врата

Наставникът на Монтана Атанас Атанасов е на мнение, че тимът му не е заслужавал да загуби с 0:1 от Берое.

„Сменихме системата на игра. Момчетата се справиха доста добре. Загубихме мача без чиста голова ситуация пред нашата врата. Ние имахме доста добри положения, които не успяхме да реализираме. Нормално е да има неувереност след толкова време без отбелязан гол. Ще продължаваме по същия начин. Не мога да обвиня футболистите за липса на желание. Отделен въпрос е доколко ни стига квалитет. Такива ситуации трябва да ги вкарваме. Момчетата имаха самочувствие. Пред нашата врата почти няма ситуация. Успехите ще дойдат, ако влизаме така във всеки мач. Обезверяването е дошло след дългия период на негативни резултати. Само футболистите могат да променят ситуацията. За два-три дни няма как да направим чудеса. Днес можехме да се поздравим с успеха“.