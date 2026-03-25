Вратар на ПСЖ от Русия: Нямаше телефонна връзка, но не беше и необходимо

Вратарят на Пари Сен Жермен Матвей Сафонов сподели впечатленията си от завръщането си в лагера на руския национален отбор, където беше повикан за приятелските мачове срещу Никарагуа и Мали. „Здравейте на всички! Пристигнах в Краснодар, за да играя за националния отбор. Отседнал съм в същата стая, където прекарах почти цялата си кариера – толкова много носталгия! В първия ден се разхождах усмихнат, усещайки чувство за семейство и близост във всичко, което виждах. Вчера успях да видя семейството си – говорих на живо с родителите си за първи път от година. Беше много необичайно да се върна в моята част на града: нямаше телефонна връзка, но не беше и необходимо, тъй като пътувам по тези пътища от детството си. Вече очаквам с нетърпение мача. Знам, че почти всички билети са разпродадени, но не се съмнявах, че ще има максимална подкрепа у дома. Нямам търпение за мача и емоциите от завръщането там, откъдето всичко започна. „Ще се видим на 27-ми!“, написа Сафонов в своя Telegram канал. Първият мач ще се проведе в Краснодар на 27 март, а вторият на 31 март в Санкт Петербург.

