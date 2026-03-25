Пламен Константинов: По-добре е да замълчим сега

Българският старши треньорът на Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов коментира домакинската победа над Белогорие (Белгород) с 3:1 в първия мач от 1/4-финалната серия в руската Суперлига.

"Беше много труден мач. И двата отбора влязоха в плейофите с голям дух, показаха добра борба. Белгород също игра много добре. Трябваше да ги удържим и да ги надиграем. Момчетата го направиха. Но разбираме, че това е само първата стъпка, нищо не е решено още. Така че е най-добре да не коментираме този мач сега, а да замълчим, да се опитаме да се възстановим възможно най-бързо, да си починем и да мислим за следващия мач", сподели Константинов след успеха.

Втората среща от плейофната серия между двата тима ще бъде в събота (28 март) от 17,00 часа българско време в Тула.