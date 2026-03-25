  3. Пламен Константинов: По-добре е да замълчим сега

Пламен Константинов: По-добре е да замълчим сега

  • 25 март 2026 | 18:22
Българският старши треньорът на Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов коментира домакинската победа над Белогорие (Белгород) с 3:1 в първия мач от 1/4-финалната серия в руската Суперлига.

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с отлично начало в плейофите
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с отлично начало в плейофите

"Беше много труден мач. И двата отбора влязоха в плейофите с голям дух, показаха добра борба. Белгород също игра много добре. Трябваше да ги удържим и да ги надиграем. Момчетата го направиха. Но разбираме, че това е само първата стъпка, нищо не е решено още. Така че е най-добре да не коментираме този мач сега, а да замълчим, да се опитаме да се възстановим възможно най-бързо, да си починем и да мислим за следващия мач", сподели Константинов след успеха.

Втората среща от плейофната серия между двата тима ще бъде в събота (28 март) от 17,00 часа българско време в Тула.

Още от Волейбол

Марица организира за седми път мемориалния турнир "Николай Диманов"

Марица организира за седми път мемориалния турнир "Николай Диманов"

  • 24 март 2026 | 22:39
  • 863
  • 0
Алекс Грозданов и Богданкa загубиха първия полски сблъсък с Варшава в ШЛ

Алекс Грозданов и Богданкa загубиха първия полски сблъсък с Варшава в ШЛ

  • 24 март 2026 | 22:29
  • 1464
  • 1
Берое удари ЦСКА в 1/4-финал №2 и стигна до трети решаващ мач

Берое удари ЦСКА в 1/4-финал №2 и стигна до трети решаващ мач

  • 24 март 2026 | 20:41
  • 6287
  • 9
Левски на полуфинал след петгеймова драма срещу Монтана

Левски на полуфинал след петгеймова драма срещу Монтана

  • 24 март 2026 | 20:22
  • 7587
  • 4
Жасмин Величков сред най-големите млади таланти в Италия

Жасмин Величков сред най-големите млади таланти в Италия

  • 24 март 2026 | 17:39
  • 2795
  • 0
Алекс Грозданов блокировач №1 в редовния сезон в Полша

Алекс Грозданов блокировач №1 в редовния сезон в Полша

  • 24 март 2026 | 17:08
  • 2131
  • 0
Първа българска тренировка в Джакарта, един с лек проблем

Първа българска тренировка в Джакарта, един с лек проблем

  • 25 март 2026 | 13:09
  • 12551
  • 15
Юноши на Челси и Сити пречупиха България U19 на старта

Юноши на Челси и Сити пречупиха България U19 на старта

  • 25 март 2026 | 14:51
  • 22794
  • 34
България реди две контроли през юни - ето съперниците

България реди две контроли през юни - ето съперниците

  • 25 март 2026 | 05:37
  • 33187
  • 87
Петко Христов: Тук сме, за да надграждаме и да покажем добри резултати

Петко Христов: Тук сме, за да надграждаме и да покажем добри резултати

  • 25 март 2026 | 14:10
  • 4879
  • 9
Стилиян Петров подава ръка на Хубси и Любо и обявява още няколко важни новини в Бургас

Стилиян Петров подава ръка на Хубси и Любо и обявява още няколко важни новини в Бургас

  • 25 март 2026 | 10:03
  • 13987
  • 24
Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

  • 25 март 2026 | 10:00
  • 4898
  • 0