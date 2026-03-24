Мони Николов и Локомотив (Новосибурск) с отлично начало в плейофите

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) започнаха отлично в плейофната фаза на руската Суперлига. Играчите на Пламен Константинов обърнаха и надиграха у дома Белогорие (Белгород) с 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:22) в първия мач от 1/4-финалния плейоф помежду им, игран този следобед.

Така Локомотив поведе с 1-0 победи в плейофната серия, която се играе до 2 успеха от 3 срещи. Вторият двубой между двата тима е в събота (28 март) от 17,00 часа българско време в Белгород.

Мони Николов остана втори сред разпределите в гласуването на феновете

Симеон Николов изигра пореден страхотен мач и дирижираше играта много добре.

