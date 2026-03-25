Готвят мирен протест под надслов "Искаме истината" в кану-каяка

Инициативен комитет за прозрачно и ефективно управление на Българска федерация по кану каяк, треньори, родители и състезатели ще проведат мирен протест/митинг под надслов "Искаме истината". Събитието ще се състои на 29 март (неделя) от 10:30 часа пред главния вход на националния стадион „Васил Левски“.

“Протестиращите, искаме да покажем своето категорично несъгласие с управлението на федерацията, да отправим искане за незабавна промяна в начина на разходване на публични средства, предполагаемо управление в противоречие със закона, реализирането на обществени поръчки в пълна липса на информация и вероятен конфликт на интереси и оставка на управителния съвет и председателя. Искаме сигурност за състезатели, треньори, като се противопоставяме на безхаберието на федерацията и при финансирането на младите надежди на кану-каяка, чиято спортна подготовка към настоящия момент е изцяло на плещите на техните родители”, се казва в съобщението, изпратено до медиите от инициативния комитет, представляван от Иван Георгиев Хиндалов.

За същия ден от 11:00 часа е насрочено редовно Общо събрание на Българската федерация по кану каяк в зала „Родина“, на което се очаква да бъде приет годишен финансов отчет за приблизително 2.5 млн. лева.

