Алекс Перейра: Загубата от Израел Адесаня ми помогна

Между Алекс Перейра и Израел Адесаня цари взаимно уважение.

Алекс Перейра изрази респект към дългогодишния си съперник Израел Адесаня преди ключовия му двубой в главното събитие на UFC Сиатъл.

Този уикенд Адесаня влиза в октагона за първи път от повече от година. Той ще се опита да прекъсне най-лошата серия в кариерата си от три поредни загуби, изправяйки се срещу Джо Пайфър. Двукратният шампион на UFC в средна категория е лек фаворит срещу Пайфър, така че евентуална загуба би повдигнала сериозни въпроси за бъдещето на Адесаня. През юли той навършва 37 години и се състезава в професионалните бойни спортове от 2010 г. Времето за нигериецът да обърне нещата в своя полза изтича.

Перейра отдели време в социалните мрежи, за да отдаде почит на Адесаня и да му благодари, че му е помогнал да издигне собствената си кариера на ново ниво.

„Събота отново е вечер на битки“, написа Перейра в Instagram. „Огромно уважение към Израел Адесаня – споделяли сме октагона и моменти, които станаха част от моя път. Тази загуба ме научи на много; тя ме тласна да се развия не само като боец, но и като човек. Израснах, узрях и я използвах като гориво, за да достигна по-високо ниво в спорта и в живота.“

Съперничеството между Адесаня и Перейра датира отпреди десетилетие, когато двамата бяха в разгара на своите кикбокс кариери. В първия им двубой през 2016 г. Перейра спечели със съдийско решение, а в реванша им през 2017 г. Адесаня изглеждаше напът да вземе победа по точки, когато Перейра го повали с опустошителен нокаутиращ удар в третия рунд.

Бразилецът си проправи път към UFC и отново предизвика Адесаня, този път за титлата в средна категория на UFC 281 през 2022 г. Само в осмия си ММА двубой, Перейра постигна технически нокаут над Адесаня в петия рунд, за да стане шампион.

Адесаня най-накрая записа победа в съперничеството, когато нокаутира Перейра в незабавния им реванш на UFC 287, но оттогава кариерите им поеха в противоположни посоки.

Перейра направи очакваното преминаване в полутежка категория, където спечели още две титли на UFC и записа три значими защити на пояса, докато Адесаня все още не е вдигал ръката си в знак на победа след последния двубой с Перейра. Независимо какво ще се случи в събота, Перейра се надява да види Адесаня в най-добрата му форма.

„Независимо от съперничеството, знам какво означава да влезеш там – годините труд, напрежението, жертвите“, написа Перейра. „Затова ти пожелавам страхотен двубой. Влез концентриран и покажи най-доброто от себе си.“