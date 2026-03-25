Алекс Перейра: Загубата от Израел Адесаня ми помогна

  25 март 2026 | 15:45
Между Алекс Перейра и Израел Адесаня цари взаимно уважение.

Алекс Перейра изрази респект към дългогодишния си съперник Израел Адесаня преди ключовия му двубой в главното събитие на UFC Сиатъл.

Този уикенд Адесаня влиза в октагона за първи път от повече от година. Той ще се опита да прекъсне най-лошата серия в кариерата си от три поредни загуби, изправяйки се срещу Джо Пайфър. Двукратният шампион на UFC в средна категория е лек фаворит срещу Пайфър, така че евентуална загуба би повдигнала сериозни въпроси за бъдещето на Адесаня. През юли той навършва 37 години и се състезава в професионалните бойни спортове от 2010 г. Времето за нигериецът да обърне нещата в своя полза изтича.

Перейра отдели време в социалните мрежи, за да отдаде почит на Адесаня и да му благодари, че му е помогнал да издигне собствената си кариера на ново ниво.

„Събота отново е вечер на битки“, написа Перейра в Instagram. „Огромно уважение към Израел Адесаня – споделяли сме октагона и моменти, които станаха част от моя път. Тази загуба ме научи на много; тя ме тласна да се развия не само като боец, но и като човек. Израснах, узрях и я използвах като гориво, за да достигна по-високо ниво в спорта и в живота.“

Съперничеството между Адесаня и Перейра датира отпреди десетилетие, когато двамата бяха в разгара на своите кикбокс кариери. В първия им двубой през 2016 г. Перейра спечели със съдийско решение, а в реванша им през 2017 г. Адесаня изглеждаше напът да вземе победа по точки, когато Перейра го повали с опустошителен нокаутиращ удар в третия рунд.

Бразилецът си проправи път към UFC и отново предизвика Адесаня, този път за титлата в средна категория на UFC 281 през 2022 г. Само в осмия си ММА двубой, Перейра постигна технически нокаут над Адесаня в петия рунд, за да стане шампион.

Адесаня най-накрая записа победа в съперничеството, когато нокаутира Перейра в незабавния им реванш на UFC 287, но оттогава кариерите им поеха в противоположни посоки.

Перейра направи очакваното преминаване в полутежка категория, където спечели още две титли на UFC и записа три значими защити на пояса, докато Адесаня все още не е вдигал ръката си в знак на победа след последния двубой с Перейра. Независимо какво ще се случи в събота, Перейра се надява да види Адесаня в най-добрата му форма.

„Независимо от съперничеството, знам какво означава да влезеш там – годините труд, напрежението, жертвите“, написа Перейра. „Затова ти пожелавам страхотен двубой. Влез концентриран и покажи най-доброто от себе си.“

Още от Бойни спортове

Животът на Джи Ес Пи ще бъде пресъздаден в игрален филм

Животът на Джи Ес Пи ще бъде пресъздаден в игрален филм

  • 25 март 2026 | 11:12
  • 317
  • 0
Димо Тониев отново се качва на ринга на MAX FIGHT

Димо Тониев отново се качва на ринга на MAX FIGHT

  • 25 март 2026 | 11:05
  • 354
  • 0
Нейт Диаз и Майк Пери подгряват Раузи - Карано

Нейт Диаз и Майк Пери подгряват Раузи - Карано

  • 25 март 2026 | 10:49
  • 570
  • 0
Каратист е Спортист на годината на Община Казанлък за 2025 година

Каратист е Спортист на годината на Община Казанлък за 2025 година

  • 25 март 2026 | 09:14
  • 805
  • 0
Рекорден интерес към 63-тото издание на "Дан Колов - Никола Петров"

Рекорден интерес към 63-тото издание на "Дан Колов - Никола Петров"

  • 24 март 2026 | 17:24
  • 1055
  • 0
Пловдив e домакин на международен лагер на SENSHI през май

Пловдив e домакин на международен лагер на SENSHI през май

  • 24 март 2026 | 14:22
  • 825
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Първа българска тренировка в Джакарта, един с лек проблем

Първа българска тренировка в Джакарта, един с лек проблем

  • 25 март 2026 | 13:09
  • 6856
  • 7
Юноши на Челси и Сити пречупиха България U19 на старта

Юноши на Челси и Сити пречупиха България U19 на старта

  • 25 март 2026 | 14:51
  • 15522
  • 23
България реди две контроли през юни - ето съперниците

България реди две контроли през юни - ето съперниците

  • 25 март 2026 | 05:37
  • 28758
  • 80
Петко Христов: Тук сме, за да надграждаме и да покажем добри резултати

Петко Христов: Тук сме, за да надграждаме и да покажем добри резултати

  • 25 март 2026 | 14:10
  • 2400
  • 2
Стилиян Петров подава ръка на Хубси и Любо и обявява още няколко важни новини в Бургас

Стилиян Петров подава ръка на Хубси и Любо и обявява още няколко важни новини в Бургас

  • 25 март 2026 | 10:03
  • 10752
  • 17
Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

  • 25 март 2026 | 10:00
  • 3301
  • 0