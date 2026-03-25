  3. Перфектна Фейгин се класира за волната програма на Световното

Перфектна Фейгин се класира за волната програма на Световното

Перфектна Фейгин се класира за волната програма на Световното

Александра Фейгин представи отлична кратка програма и се класира за финалната волна на Световното първенство по фигурно пързаляне в чешката столица Прага.

23-годишната българка изпълни всички планирани елементи - комбинация от троен-троен тулуп, троен ритбергер, двоен аксел, поредицата от стъпи и красиви пируети и беше оценена с 58.05 точки (32.34 за технически елементи и 25.71 за компоненти на програмата. За нея това е най-добър резултат за сезона за кратка програма.

"Чувствам се доста въодушевена, най-накрая изиграх чиста кратка програма. Настина не тръгнах добре, но съм много щастлива, че точно на Световното първенство, последен форум за този сезон, изиграх чиста програма, която е играя от вече две седмици - доста кратък срок. Но може би, защото тази музика, тази програма ми е любима, тя ми даде сила и енергия да покажа красотата и техническите елементи, и всичко заедно да стане едно цяло", каза българката пред Фейсбук страницата на БФ Кънки.

В Прага Фейгин показа нова кратка програма, като решението за смяната дойде след Олимпийските игри в Милано-Кортина преди месец. Щабът на българката избра да заложи на вече използвана музика - "Списъкът на Шиндлер", а композицията направи Кирил Халявин, бивш състезател в танците на лед за Русия и Испания.

Така след първите 15 фигуристки, изпълнили кратката програма, Александра Фейгин е на трето място във временното класиране.

До края на състезанието предстоят още три групи, но е сигурно, че шампионката на България ще бъде сред най-добрите 24 и ще продължи във волната програма, която е в петък от 19:00 часа българско време.

